Son Dakika Haberleri: Marmara Denizi'ndeki deprem
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Marmara Denizi'ndeki deprem

1 saat önce

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından bazı okullar güvenlik amacıyla boşaltıldı.

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından bazı okullar güvenlik amacıyla boşaltıldı.

İstanbul ve çevre illerde hissedilen yerin 5,36 kilometre derininde oluşan depremden sonra sokağa çıkan vatandaşlar, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Silivri'de yaşanan deprem sonrasında sokaklara çıkan vatandaşlar, AA muhabirinin soruları üzerine, okulların boşaltıldığını duydukları için çocuklarını almaya geldiklerini söyledi.

Ertuğrul Gazi Ortaokulu'na gelen veliler, okulların boşaltıldığı yönünde bilgi aldıklarını belirterek, "Depremden sonra okuldan çocukların dağıtılacağı söylendiği için şimdi okulun önünde çocuklarımızı almak için bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Korkuyla yaşadıklarını ebeveynlerine aktaran çocuklar, çatıdan taşların düştüğünü ve çok korktuklarını belirterek, yaşadıkları anları paylaştı.

Marmara Denizi'ndeki deprem

Marmara Denizi, İstanbul, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:07 Kaynak: AA
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