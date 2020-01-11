Marmara Denizi'ndeki deprem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmara Denizi'ndeki deprem - Son Dakika

Marmara Denizi'ndeki deprem

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen depremlerle farklı fay segmentlerinde olduğunu bildirdi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen depremlerle farklı fay segmentlerinde olduğunu bildirdi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem ile bu sabah Şarköy yakınlarında oluşan depremler farklı fay segmentleri üzerinde meydana gelmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." denildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında bugün saat 06.28'de 1,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, bu depremin ardından saat 15.26'ya kadar Şarköy ile Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa açıklarında, büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 deprem daha kaydedilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:42 Kaynak: AA
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