Marmara Denizi'ndeki deprem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmara Denizi'ndeki deprem - Son Dakika

Marmara Denizi'ndeki deprem

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası sağlık ekiplerinin acil durumlar için hazır olduğunu belirtti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası sağlık ekiplerinin acil durumlar için hazır olduğunu belirtti.

Bakan Koca, Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası, sağlık ekiplerimiz acil durumlar için hazır haldedir. Hepimiz için en büyük teselli, herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır. İstanbullulara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 06:34 Kaynak: AA
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