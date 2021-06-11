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Marmara Denizi'ndeki müsilaj uzaydan görüntülendi - Son Dakika

Marmara Denizi'ndeki müsilaj uzaydan görüntülendi

11.06.2021 11:05
Marmara Denizi'ndeki müsilaj uzaydan görüntülendi, System.String[]

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajı (deniz salyası) uydu aracılığıyla uzaydan görüntüledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajı (deniz salyası) uydu aracılığıyla uzaydan görüntüledi.

Türkiye'nin ilk uydu yer istasyonu İTÜ UHUZAM, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajın dağılımını ve yoğun olduğu bölgeleri tespit etmek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Marmara Denizi'ndeki müsilaj dağılımı, Pleiades, Spot 5 ve Spot 6&7 uyduları aracılığıyla görüntülendi. Uzaydan alınan görüntü kayıtlarıyla Marmara Denizi'nde müsilajın alanları tespit edildi.

Mart ayından itibaren alınmaya başlanan uydu kayıtlarında, Marmara Denizi'nde müsilajın artış hızı da belirlendi.

Müsilajın, Marmara Denizi'nin Kapıdağ Yarımadası'ndan İzmit Körfezi'ne kadar olan doğu bölümünde, 14 Mayıs'ta 25, 19 Mayıs'ta 58, 24 Mayıs'ta 85 kilometrekarelik alana ulaştığı uydu görüntülerinden tespit edildi. Söz konusu alanda 10 günde 3 kattan daha fazla bir müsilaj artışı olduğu görüldü.

Uydu görüntülerinde, müsilajın en çok İzmit Körfezi ile çevresi, İstanbul'da Anadolu Yakası'nın kıyı alanları ve Adalar civarında olduğu belirlendi.

Yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinde, müsilajın zaman zaman Marmara Denizi'nin tamamına parça parça dağıldığı görüldü.

"Uydu görüntülerinden Marmara Denizi'ndeki müsilajın incelenmesiyle ilgili çalışma yaptık"

İTÜ UHUZAM Müdürü ve İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yanalak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İTÜ UZUHAM'ın kuruluşunun 1996'da bir proje olarak başladığını, 2003'ten itibaren İTÜ'ye bağlı bir Uygulama ve Araştırma (UYG-AR) Merkezi statüsü kazandığını söyledi.

İTÜ UHUZAM tarafından sağlanan görüntülerin birçok akademisyen ve öğrenci tarafından çalışmalarında kullandığını belirten Yanalak, "Son dönemde uydu görüntülerinin doğruluklarının ve çözünürlüklerinin artmasıyla uygulama alanları da arttı. Bizler akademisyenler olarak toplumun ihtiyacı olan belli konularda akademik çalışmalar yapıyoruz. Yakın dönemde de toplumu ilgilendiren müsilaj konusunda uydu görüntülerinden Marmara Denizi'ndeki müsilajın incelenmesiyle ilgili çalışma yaptık. Bu bilgileri ilgili kurumların kullanımına sunuyoruz." diye konuştu.

" Marmara Bölgesi'nde uydu görüntülerinde müsilaj çok rahat bir şekilde görülüyor"

İTÜ UHUZAM Müdür Yardımcısı ve İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebiye Musaoğlu da uydu görüntülerinin çok çeşitli amaçlar için kullanılabildiğini ve merkezlerinde bu imkanın olduğunu dile getirdi.

Musaoğlu, İTÜ UHUZAM'da farklı uygulama alanlarında çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, "Yakın zamanda Marmara Denizi'ndeki müsilaj problemi nedeniyle odak noktamız oraya kaydı. Bu kapsamda Marmara Denizi'ndeki durum nedir, bunu araştırmaya başladık." dedi.

Marttan itibaren farklı çözünürlükteki uydu görüntüleriyle Marmara Denizi'ni incelemeye başladıkları bilgisini veren Musaoğlu, şöyle devam etti:

"Marmara Bölgesi'nde optik uydu görüntülerini kullanarak zamansal olarak bulutsuz günlerde görüntüler aldık. Marmara Bölgesi'nde uydu görüntülerinde müsilaj çok rahat bir şekilde görülüyor. Çalışmalarda İzmit Körfezi girişi ve çevresi, İstanbul'da Anadolu Yakası ve Adalar'da müsilaj birikimlerinin olduğunu gördük. Marmara Denizi genelinde belirgin bir artış tespit ettik. Görüntülerde müsilaj normal sudan ve diğer objelerden çok belirgin şekilde ayrılabiliyor. Bu aldığımız uydu görüntüleri müsilajın tespit edilmesi ve yerinde önlem alınabilmesi açısından çok önemli. Uydu görüntüleri müsilajın bulunduğu yerlerin ve dağılımının belirlenmesi, öncelikle müdahale edilmesi gereken alanların tespiti ve yapılan temizliğin sonuçlarının izlenmesi açısından önemli bilgiler üretilmesini sağlamaktadır."

Marmara Denizi'ndeki müsilaj uzaydan görüntülendi
Marmara Denizi'ndeki müsilaj uzaydan görüntülendi
Marmara Denizi'ndeki müsilaj uzaydan görüntülendi
Marmara Denizi'ndeki müsilaj uzaydan görüntülendi
Marmara Denizi'ndeki müsilaj uzaydan görüntülendi

İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Denizi, İstanbul, Müsilaj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmara Denizi'ndeki müsilaj uzaydan görüntülendi - Son Dakika


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