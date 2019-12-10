Son Dakika Haberleri: Marmara Denizi'ndeki yunus balıkları tekneye eşlik etti
Son Dakika Güncel Marmara Denizi'ndeki yunus balıkları tekneye eşlik etti - Son Dakika

Marmara Denizi'ndeki yunus balıkları tekneye eşlik etti

6 saat önce

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında yüzen onlarca yunusun klasik yarış teknesine eşlik etmesi cep telefonu ile görüntülendi.

Marmara Denizi'ndeki yunus balıkları tekneye eşlik etti, System.String[]

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında yüzen onlarca yunusun klasik yarış teknesine eşlik etmesi cep telefonu ile görüntülendi.

Yunusları görüntüleyen Tekin Kuzey, Ayvalık'tan satın aldığı tekneyi İstanbul'a götürmek için yola çıktığını, Marmara Adası açıklarında yunus balıklarını gördüğünü anlattı.

O anları cep telefonuyla kaydettiğini aktaran Kuzey, "Bol miktarda yunus vardı. Ben 50-60 tane saydım ama çok fazlaydı." dedi.

Görüntülerde balıkların tekneyle beraber ilerlemesi yer alıyor.

Balıkesir, Ayvalık, Marmara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:12 Kaynak: AA
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