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ANKARA Bakan Kurum Marmara Denizi'nde 9 bin 959 metreküp müsilajı bertaraf ettik - Son Dakika

ANKARA Bakan Kurum Marmara Denizi'nde 9 bin 959 metreküp müsilajı bertaraf ettik

02.07.2021 12:15

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde toplam 9 bin 959 metreküp müsilajı temizlediklerini, mevzuata aykırı davranan işletmelere 16 milyon 36 bin TL idari para cezası uyguladıklarını açıkladı.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde toplam 9 bin 959 metreküp müsilajı temizlediklerini, mevzuata aykırı davranan işletmelere 16 milyon 36 bin TL idari para cezası uyguladıklarını açıkladı.

Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğinde 1 Temmuz itibarıyla 565 bölgede çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Kurum, "Müsilaj temizleme seferberliğimizin 24'üncü gününde topladığımız 565 metreküp müsilaj ile, toplamda 9 bin 959 metreküp müsilajı bertaraf ettik. 1 Temmuz itibarıyla illerimizde; İstanbul'da 5 bin 421 metreküp, Kocaeli'de 476 metreküp, Bursa'da 166 metreküp, Tekirdağ'da 154 metreküp, Balıkesir'de 811 metreküp, Çanakkale'de 911 metreküp, Yalova'da 2 bin 20 metreküp müsilajı Marmara Denizi'mizden toplayıp, düzenli depolama sahalarına gönderdik. Müsilaj seferberliğimizde, denetimlerimize de hız kesmeden devam ettik. 8 bin 118 denetimi tamamladık, mevzuata aykırı davranan işletmelere 16 milyon 36 bin TL idari para cezası uyguladık, 2 bin 180 atık su numunesi inceledik. Marmara'mız için sahadayız" dedi.

ANKARA Bakan Kurum Marmara Denizi'nde 9 bin 959 metreküp müsilajı bertaraf ettik
ANKARA Bakan Kurum Marmara Denizi'nde 9 bin 959 metreküp müsilajı bertaraf ettik
ANKARA Bakan Kurum Marmara Denizi'nde 9 bin 959 metreküp müsilajı bertaraf ettik
ANKARA Bakan Kurum Marmara Denizi'nde 9 bin 959 metreküp müsilajı bertaraf ettik
ANKARA Bakan Kurum Marmara Denizi'nde 9 bin 959 metreküp müsilajı bertaraf ettik

Marmara Denizi, Murat Kurum, 1 Temmuz, Müsilaj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA Bakan Kurum Marmara Denizi'nde 9 bin 959 metreküp müsilajı bertaraf ettik - Son Dakika


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