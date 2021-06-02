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Marmara Denizi'nden temizlenecek deniz salyasının tarımdaki kullanım alanları araştırılıyor - Son Dakika

Marmara Denizi'nden temizlenecek deniz salyasının tarımdaki kullanım alanları araştırılıyor

02.06.2021 12:57
Marmara Denizi'nden temizlenecek deniz salyasının tarımdaki kullanım alanları araştırılıyor, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Marmara Denizi kıyılarında son dönemde yer yer geniş alanlara yayılan müsilajın (deniz salyası) ekonomiye kazandırılması için çalışma yürütüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Marmara Denizi kıyılarında son dönemde yer yer geniş alanlara yayılan müsilajın (deniz salyası) ekonomiye kazandırılması için çalışma yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi, müsilajı deniz yüzeyinden temizlemeye devam ederken, bu durumu avantaja dönüştürmek için BTÜ yetkilileriyle toplantı düzenledi.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, toplantıda, belediyelerin faaliyet alanlarına giren her konuda topluma faydalı olmak için hizmete hazır olduklarını belirtti.

Karademir, son dönemde konuşulan müsilajın doğa afeti olduğunu, sebeplerini ortadan kaldırmanın yanı sıra mevcut duruma da müdahale etmek gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Müsilaj tarımda, hayvan yeminde ve bazı kimyasalların elde edilmesinde ham madde olarak dünyada kullanılıyor. BTÜ bünyesinde Prof. Dr. Mete Yılmaz da bu konuda önemli çalışmalar başlattı. Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü temizleme çalışmasında elde edilen müsilajı ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Müsilaj bir taraftan önemli bir problem gibi görünürken, çiftçinin ürünlerine bereket veren bir gübreye dönüşebilir. Büyükşehir Belediyesinin çalışmış olduğu alanlara destek vermek, yeşil Bursa'nın daha yaşanabilir olması için BTÜ olarak her zaman hazırız."

"İlk olarak tarım alanında değerlendirmek istedik"

BTÜ Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mete Yılmaz da mikroorganizmaların oluşturduğu müsilaj yapısının uzun yıllardır laboratuvarda çalışılan ve nasıl kullanılacağı araştırılan bir madde olduğunu ifade etti.

Yılmaz, söz konusu mikroorganizmaların antiviral ve antibakteriyel özelliklerinin olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Toprağın özelliklerini iyileştiriyorlar. Tarımdaki verimi artırıyor. Diğer taraftan yıllardır laboratuvarda üretmeye çalıştığımız madde, Marmara'da kendiliğinden doğal olarak tonlarca ürüyor. Bu çevre felaketi olabilir. Sudaki canlılara zarar veriyor. Ama bunu bir şekilde toplarsak ve o içindeki değerli maddeyi ayrıştırabilirsek biyoteknolojiye, tarıma ve başka alanlara kazandırabiliriz. Mudanya kıyılarına ilk geldiğinde biz örneklerimizi topladık. Laboratuvarda öğrenciler bunların karakterizasyonlarına başladı. İçindeki hücrelerin salgıladığı değerli polisakkarit yapısındaki maddeyi diğer maddelerden ayrıştırdılar. Bunların hangi yapılardan oluştuğu, hangi alanlarda değerlendirilebileceği araştırıldı. İlk olarak tarım alanında değerlendirmek istedik. Toprağın özelliklerini iyileştirecek mi? Tarımsal üretimi artırabilecek mi? Biz bunları gübre olarak kullanabilir miyiz? Bunları tarımsal zararlara karşı önleyici madde olarak kullanabilir miyiz? Araştırmalara başladık."

TEKNOFEST yarışmalarına katılmak için öğrencileri şimdiden bu konudaki projeye dahil ettiklerini aktaran Yılmaz, gelecek yıl deniz salyasından elde edilen ürünü sunacaklarını açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan da bilimsel ve teknik ihtiyaçlar çerçevesinde, araştırma-geliştirme projelerinde BTÜ ile yakın bir iş birliği halinde olduklarını bildirdi.

Akhan, Marmara Denizi'nde oluşan deniz salyasının tüm bölgeyi etkilediğini ifade ederek, "Büyükşehir Belediyesi ile BTÜ arasında birçok alanda ortam çalışmalar yürütülüyor. Birçok proje hazırlandı. Önümüzdeki günlerde güzel duyurularımız olacak. Katkılarından ötürü BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir'e ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu ve bunun gibi doğa olaylarının çıkardığı sorunları çözme konusunda bir irade ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi'nden temizlenecek deniz salyasının tarımdaki kullanım alanları araştırılıyor
Marmara Denizi'nden temizlenecek deniz salyasının tarımdaki kullanım alanları araştırılıyor
Marmara Denizi'nden temizlenecek deniz salyasının tarımdaki kullanım alanları araştırılıyor
Marmara Denizi'nden temizlenecek deniz salyasının tarımdaki kullanım alanları araştırılıyor
Marmara Denizi'nden temizlenecek deniz salyasının tarımdaki kullanım alanları araştırılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Marmara Denizi, Marmara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmara Denizi'nden temizlenecek deniz salyasının tarımdaki kullanım alanları araştırılıyor - Son Dakika


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