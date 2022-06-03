Marmara Denizi'nden toplanan atık miktarı 30 tona ulaştı

TURMEPA iş birliğiyle deniz kirliliğini önlemek adına Marmara Denizi'nde atık yüzey temizliği ve bölge illerinde deniz temizliği konusunda farkındalık eğitimleri gerçekleştirmek amacıyla başlattığı "Mavi Nefes Projesi"nin 6 aylık raporunun sonuçlarına göre, deniz süpürgeleri, yaklaşık 30 tonluk atığı geri dönüşüme kazandırdı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, iklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir bir dünya için çalışan TURMEPA iş birliğiyle deniz kirliliğini önlemek adına Marmara Denizi'nde atık yüzey temizliği ve bölge illerinde deniz temizliği konusunda farkındalık eğitimleri gerçekleştirmek amacıyla başlattığı "Mavi Nefes Projesi"nin 6 aylık raporu çevre sorununu bir kez daha gözler önüne serdi.

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA'nın yayınladığı 2022 ilk çeyrek raporuna göre, 21 Eylül 2021–Mart 2022 tarihleri arasında deniz süpürgeleri, 28 bin 290 kilogram ile yaklaşık 30 tonluk atığı geri dönüşüme kazandırdı. Deniz süpürgeleriyle toplanan atıklar, yaklaşık 25 bin kişinin günlük ürettiği atığa eşit durumda bulunuyor.

Marmara Denizi'nden en çok plastik atık çıkıyor

Proje kapsamında, deniz süpürgelerinin topladığı yaklaşık 30 ton atığın 3'te 1'inin, yani 11 tonunun poşet, pet şişe ve benzeri plastik atıklardan oluştuğu raporlandı. Temizlik kapsamında, Marmara Denizi'nden 2,7 ton giyim ve tekstil malzemesi, 2,5 ton metal, 1,8 ton balık ağı gibi balıkçılık atıkları ile 4,5 ton deniz salyası ve deniz çöpü toplandı.

Projenin farkındalık yaratma ayağında ortaokul seviyesinde gerçekleştirilen çevrim içi eğitimlerle, "Küresel İklim Değişikliği, Küresel İklim Değişikliği ve Denizlerimiz, Deniz Salyası (Müsilaj), Kirlilik Kaynakları, Sıfır Atık Hareketi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Karbon Salımı" konularında eğitimler gerçekleştiriliyor.

Projenin başlangıcından bu yana sırasıyla Kocaeli, İstanbul ve Bursa'da gerçekleştirilen çevrim içi eğitimlerle toplam 107 kurumda, 20 bin 371 öğrenci ve öğretmene ulaşıldı.

Eğitimlerle beraber farkındalık da artıyor

Proje kapsamında hayata geçirilen "Bilgi Testi" ile ön ve son testler öğrencilere uygulanarak eğitimlerin verimliliğinin ölçülmesi ve geliştirilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda Mavi Nefes Projesi'nde eğitimlere katılan öğrencilerin farkındalık seviyelerinde ciddi oranlarda değişimler göze çarpıyor.

Yapılan testlerde, öğrencilerin denizlerin oksijen kaynağı olması konusundaki bilgi seviyelerinin yüzde 51'den yüzde 91'e, kıyı ekosistemlerinde depolanan karbonu ifade eden "Mavi Karbon" kavramının bilinirliğinin de yüzde 42'den yüzde 88'e yükseldiği görüldü.

Okullarda halihazırda yürütülmekte olan "Sıfır Atık Projesi" ile ilgili farkındalığın ise yüzde 66'dan yüzde 84'e çıktığı, atık oluşumunun önlenmesi ve geri dönüşüm konularına hassasiyetin de arttığı gözlemlendi.

Aynı şekilde çevrim içi eğitimlere katılan öğretmenlerde ise denizlerin soluduğumuz oksijenin temel kaynaklarından biri olması konusunda farkındalığın yüzde 59'dan yüzde 93'e, fitoplanktonun oksijen üretmesinin yüzde 57'den yüzde 87'ye, mavi karbon yutak alanlarını tanımlama oranlarının ise yüzde 28'den yüzde 70'e yükseldiği görüldü.