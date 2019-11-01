Son Dakika Haberleri: Marmara denizi'ne çamur aktı
Son Dakika Güncel Marmara denizi'ne çamur aktı

Marmara denizi'ne çamur aktı

7 saat önce

(havadan görüntülerle) MARMARA DENİZİ'NE ÇAMUR AKTIAli AKSOYER/İSTANBUL(DHA) - İSTANBUL'da etkili olan yağmurun ardından Marmara denizine çamur aktı.

(havadan görüntülerle) MARMARA DENİZİ'NE ÇAMUR AKTI

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) - İSTANBUL'da etkili olan yağmurun ardından Marmara denizine çamur aktı.

Yağmurun etkili olduğu İstanbul'da, Zeytinburnu sahilinde denize akan dereler nedeniyle deniz kahverengi oldu. Havadan yapılan çekimlerde, Veliefendi hipodromunun arkasında kalan bölümünde denizin üzerindeki çamur tabakasının 1-2 kilometre açıkta bekleyen demirli gemilerin olduğu bölüme kadar ilerleği görüldü.

Marmara denizi'ne çamur aktı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:18 Kaynak: DHA
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