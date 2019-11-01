Son Dakika Haberleri: Marmara Denizi'ne çamur aktı
Son Dakika Güncel Marmara Denizi'ne çamur aktı

Marmara Denizi'ne çamur aktı

7 saat önce

İstanbul'da dün öğlen saatlerinden bu yana süren sağanak yağmur nedeniyle Zeytinburnu'ndan Marmara Denizi'ne çamur aktı.

Marmara Denizi'ne çamur aktı, System.String[]

İstanbul'da dün öğlen saatlerinden bu yana süren sağanak yağmur nedeniyle Zeytinburnu'ndan Marmara Denizi'ne çamur aktı. Yaklaşık 2 kilometre açığa ulaşan çamur tabakası havadan drone ile görüntülendi.


İstanbul'da dün öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde etkisi artıran sağanak yağmur, sabah saatlerinde de devam etti. Yağmur nedeniyle Zeytinburnu sahilinden Marmara Denizi'ne çamur aktı. İlçedeki dereden denize karışan çamur tabakasının yaklaşık 2 kilometre açıkta bekleyen demirli gemilerin olduğu bölüme kadar ilerlediği görüldü. Çamur tabakasının dere üzerinden denize karışması havadan drone ile de görüntülendi. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:36 Kaynak: İHA
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