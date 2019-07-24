Son Dakika Haberleri: Marmara Denizi'ne dalan polisler, trol buldu
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Marmara Denizi'ne dalan polisler, trol buldu

8 dakika önce

TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, Marmara Denizi'nde yaptıkları eğitim dalışında su altına gizlenmiş trol ağları buldu.

Marmara Denizi'ne dalan polisler, trol buldu, System.String[]
TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, Marmara Denizi'nde yaptıkları eğitim dalışında su altına gizlenmiş trol ağları buldu. Tekirdağ l Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinin Kumbağ Mahallesi açıklarında eğitim dalışı gerçekleştirdi. Dalgıç polisler, eğitim sırasında 10 metre derinliğe gizlenmiş trol kapısı ve ağı buldu. Bulunan ağlar ve trol kapısı, parçalanarak imha edildi.
Sualtı Grup Amirliği ekipleri, yavru balık avının en önemli sorumlularından olan ve deniz canlılarının neslini tükettiği için Marmara Denizi'nde yasak olan trol avcılığıyla mücadeleyi aralıksız devam ettiriyor.
Deniz altındaki trol ağları bulunması dalgıç polisler tarafından kamerayla kayıt altına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:46 Kaynak: DHA
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