Marmara Denizi'ne kabusu yaşatan deniz salyası Erdek kıyılarını kapladı - Son Dakika

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilaj (deniz salyası) Balıkesir'in Erdek ilçesi sahillerinde görülmeye devam ediyor. Sabah saatlerde esen rüzgarla birikmeye başlayan müsilaj tabakaları, Aşağıyapıcı ve Tatlısu mahallelerindeki kıyı şeridinde yoğun olarak yer aldı.

YOĞUN BİR TABAKA OLUŞTURDU

Rüzgarın etkisiyle kıyıda biriken bazı atıkların müsilajla kalın ve yoğun bir tabaka oluşturduğu görüldü.

İşte Erdek'ten görüntüler:











