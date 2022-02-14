Marmara Denizi'ne sıcak su deşarjına çevrecilerden tepki - Son Dakika

Marmara Denizi'ne sıcak su deşarjına çevrecilerden tepki

Gemlik Belediyesi tarafından projenin iptali için imza kampanyası başlatıldı

Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan:

" Gemlik Körfezi'nin ve Marmara Denizi'nin bir kez daha kabus görmemesi adına elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz"

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde Marmara Denizi kıyısındaki kimya sanayinin kapasite artırımı belediyenin ve çevrecilerin tepkisine neden oldu. Tesisin soğutma amaçlı denizden saatte 5 bin 500 metreküp su çekip; ısınan aynı suyu denize bırakacak olması, Gemliklileri geçtiğimiz sene yaşanan musilaj kabusunun tekrarlanması noktasında korkutuyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Marmara Denizi kıyısında faaliyet gösteren MKS Marmara Entegre Kimya Sanayi A.Ş., Gemlik'te kurulu bulunan şubesi için kimyasal madde üretiminde kapasite artışı, denizden su çekme ve derin deniz deşarjı projesi için izin aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından firmanın Gemlik Körfezi'ne kurmayı planladığı derin deniz deşarj projesine ÇED olumlu kararı, proje onayı ve imar planı teklif onayı verildi.

Projede saatte 5 bin 500 metreküp soğutma amaçlı kullanılacak deniz suyunun, deniz suyu sıcaklığında artışa neden olacağını belirten belediye ve çevreciler projeye karşı çıktı. Projeye göre soğutma prosesi, işlem sırasında kullanılan deniz suyunun sıcaklığını 10 santigrat artıracak. Derin deniz deşarj yoluyla deniz suyu, sıcaklığı artmış olarak Gemlik Körfezi'ne tekrar verilecek. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'a göre ise proje, deniz suyu sıcaklığını kışın 1, yazın 2 dereceye kadar artırabilir.

Gemlik İskele Meydanı'nda çevrecilerle birlikte imza kampanyası düzenleyen Sertaslan toplanan imzalar neticesinde Gemlik için halen bir umudun var olduğunu söyledi.

"Körfezime Dokunma" çağrısında bulunan Sertaslan "Bilim insanlarına ortaya çıkacak felaketin büyüklüğünü belgelettik. Gemlik Körfezi'nin ve Marmara Denizi'nin bir kez daha kabus görmemesi adına elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Gemlik Körfezi ve Marmara Denizi'nin çok ciddi bir risk altında olduğunu belirten Sertaslan, "Üzerine eklenecek en küçük bir probleme ve fazlaya tahammülü yoktur. Anlayın diye söylüyorum 5 bin 500 metre küp su 120 bin nüfuslu bütün Gemlik'in bir günde tükettiği su miktarının 7 katıdır. Son 30 yılda dünyada Ege ve Akdeniz'de dahil su sıcaklığı küresel ısınma sebebiyle 1,5 derece artmışken Marmara'da bu miktar 2,5 derecedir. Aradaki 1 derecelik farkı Marmara Denizine kıyı olan işletmelerin sebep olduğunu anlamak için ne bilim insanı ne de kahin olmaya gerek var. Bunun için diyoruz ki 'Körfezime dokunma.' Bundan fazlası fazla gelir bu şehre" diye konuştu.

Sertaslan daha sonra Gemlikli vatandaşlarla birlikte imza kampanyasına katılarak dilekçe imzaladı. Denizde bulunan çok sayıda balıkçı da teknelerinde korna çalarak eyleme destek verdi.

Öte yandan, tepkilere karşı açıklama yapan firma ise söz konusu sistemin ve projenin tatlı su kullanımını azalttığı ve enerji tasarrufu sağladığı için çevreci bir uygulama olduğunu savundu. Firma tarafından yapılan açıklamada, proje kapsamında denizden alınacak suyun, soğutma amacıyla kullanılacağı ve hiçbir kimyasal ile temas etmeden tamamen yönetmeliklere uygun şekilde deşarj edileceği belirtildi.