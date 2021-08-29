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Marmara Denizi'ne zafer dalışı - Son Dakika

Marmara Denizi'ne zafer dalışı

29.08.2021 14:23
Marmara Denizi'ne zafer dalışı, System.String[]

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yılı, Bağcılar Belediyesi tarafından Balıkesir'de düzenlenen anlamlı bir etkinlikle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yılı, Bağcılar Belediyesi tarafından Balıkesir'de düzenlenen anlamlı bir etkinlikle kutlandı. Erdek Spor Dalış Kulübü'nde bir araya gelen asker, polis, akademisyen ve engelliler birlikte Marmara Denizi'ne 'Zafer Dalışı' yaptı. Kısa bir süre su altında kalan dalgıçlar, su yüzüne çıkışta Türk bayrağı açtı.

Dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yılı nedeniyle Bağcılar Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi iş birliğiyle 'Zafer Dalışı-2' etkinliği düzenledi. Bu amaçla Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübü Engelli Öğrencileri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mayın harbi dalgıçları, İzmir Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği Polis dalgıçları ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksek Okulu öğretim üyeleri Erdek'te buluştu.

İlçe sakinlerinin de yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, "Bağımsızlık Türk milletinin karakteridir diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çıktığı yolda İnşallah bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ve liderliğinde ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz. Zafer dalışımızın hayırlara vesile olmasını diliyor ve Zafer Bayramımızı kutluyorum" dedi.

"İNSAN ODAKLI ÇALIŞMALARA ÖNCELİK VERDİK"

Dünyada eşi benzeri olmayan zaferlere imza atan bir millet olduğumuzu ve bunların en anlamlısı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise "Sosyal belediyecilik anlamında birçok proje üretirken bunların en tabanında hep insan oldu. İnsan odaklı çalışmalarımıza öncelik verdik. İnsana hizmet etmenin en kutsal hizmet olduğunu şiar edindik. Bu program vesilesiyle burada olmaktan büyük mutluluk duydum. İnşallah Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile bundan sonra güzel programlara imza atacağımızı özelikle ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Anlamlı bir gün yaşadıklarını belirten Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir ise şunları söyledi:

"1071'den günümüze kadar vatan toprağımıza ve bağımsızlığımıza yönelik her türlü saldırıyı aynı inançla bertaraf etmiş asil bir milletiz. 30 Ağustos cumhuriyetin müjdecisi ve büyük kazanımların habercisidir. Bu vesileyle Zafer Bayramımızı büyük coşkuyla kutluyor, emanetçisi olduğumuz Cumhuriyetin bekası için var gücümüzle çalışıyoruz. 30 Ağustos'la ilgili güzel bir iş birliği yapıyoruz. Gençler Zafer dalışı yapacaklar ve şanlı bayrağımızı sudan çıkararak bütün dünyaya göstermiş olacaklar."

Konuşmaların ardından kıyafetlerini giyinen polis, asker, akademisyen ve engellilerden oluşan dalgıç grubu Erdek Spor Dalış Kulübü'nden tüplü dalış yaptı. Dalgıçlar, su yüzüne çıktığında Türk bayrağı açtı. İzleyiciler, dalgıçları coşkuyla ve alkışlarla karşıladı. Programın sonunda günün anısına etkinlikte dalış yapanlara sertifika verildi.

Dalış etkinliğine; Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık ile Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu da katıldı.


Marmara Denizi'ne zafer dalışı
Marmara Denizi'ne zafer dalışı
Marmara Denizi'ne zafer dalışı
Marmara Denizi'ne zafer dalışı
Marmara Denizi'ne zafer dalışı
Marmara Denizi'ne zafer dalışı

Marmara Denizi, 30 Ağustos, Balıkesir, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Marmara Denizi'ne zafer dalışı - Son Dakika


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