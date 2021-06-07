Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı - Son Dakika

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan ve Karadeniz'e de sıçrayan deniz salyası, denizde büyük yıkımlara neden olmaya devam ediyor. Son olarak Ege Denizi'ne doğru ilerlediği yönünde haberler çıkan deniz salyasının neden kaynaklandığına ilişkin ilk bilgiler geldi. CNN Türk'te yer alan habere göre 22 gün önce İstanbul Üniversitesi'ndeki laboratuvara bırakılan müsilaj örneklerinin sonuçları, uzmanlar tarafından paylaşıldı.

"ÖNCE CANLIYI TESPİT ETMEK GEREKİYOR"

Deniz salyası sorununu çözmek için içerisinde bulunan canlının nasıl bir yapıya sahip olduğunun da bilinmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Neslihan Özdelice,"Müsilaja sebep olan eğer bir canlıysa siz öncelikli olarak o canlıyı bileceksiniz ki çözüm önerileriniz de ona göre olsun. Stres faktörlerini belirlersek bu işi çözmüş oluruz. Bu çalışmayı iki etapta yönetiyoruz. Tek hücrelileri, kamçılı Alpleri özellikle, bir de bakteriyel kirliliğin olup olmadığını araştırıyoruz" dedi.

"EVSEL VE KANALİZASYON ATIKLARI"

Marmara Denizi'ndeki kirliliğin büyük oranda evsel ve kanalizasyon atıklarından kaynaklandığını belirten Özdelice, "İlk etapta tek hücreliler açısından çalışmamızı tamamlamış durumdayız. Bakteriyolojik açıdan da ilk sonuçlar geldi. Yüksek miktarlarda bir kirlilik var. Daha çok evsel ve kanalizasyon atıklarından kaynaklanıyor. Bu önemli bir buldu. Diğer bir bulgumuz ise müsilaja neden olan canlılardı. Araştırma bölgesinden alınan ilk verileri biz canlı olarak mikroskopta inceliyoruz. Daha sonra çalışmaya devam ediyoruz. Onları kültüre alıp çoğaltmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.