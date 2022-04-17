Marmara Denizi'ni kırmızıya bürüyen tesise 500 bin lira ceza kesilip faaliyetleri durduruldu - Son Dakika

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kamara Deresi, atılan atıklar nedeniyle kırmızıya bürünerek Marmara Denizi'ne aktı. Dünkü kırmızı görüntünün ardından İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Marmaraereğlisi Belediye ekipleri hareket geçti. Ekiplerin dereden aldığı numuneler, inceleme için gönderildi. İncelemede kirliliğe bir geri dönüşüm tesisinin neden olduğu açıklandı.

TESİSE 500 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi;

''Kirliliğe sebebiyet verdiği tespit edilen söz konusu plastik çapak yıkama ve geri dönüşüm tesisinin Çevre İzin ve Lisans Belgesi'nin bulunmadığı tespit edilmiş ve dereye verilen atık sudan analiz yapılmak üzere numune alınmıştır. Müdürlüğümüz tarafından çevre kanunu kapsamında söz konusu işletmeye çevre izin ve lisans belgesinin bulunmaması nedeniyle ve dereye atık sularını vermesi nedeniyle 500 bin lira ceza kesilerek, faaliyet durdurma işlemi tesis edilecek olup, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır.''

''BELEDİYE OLARAK GEREKENİ YAPACAĞIZ''

Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata da sorumluların bulunmasının önemli olduğunu belirterek, ''Belediye olarak sonuna kadar takipçisi olacağız. Hiç kimsenin çevreye zarar vermeye hakkı yoktur. Biz de belediye olarak gereğini yapacağız'' dedi.