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Marmara Denizi'ni müsilajdan kurtarmak için pilot bölgelerde oksijen cihazlarından yararlanılacak - Son Dakika

Marmara Denizi'ni müsilajdan kurtarmak için pilot bölgelerde oksijen cihazlarından yararlanılacak

21.06.2021 10:59
Marmara Denizi'ni müsilajdan kurtarmak için pilot bölgelerde oksijen cihazlarından yararlanılacak, System.String[]

Marmara Denizi'ndeki müsilajla (deniz salyası) mücadele kapsamında Kocaeli Körfezi'nde 4 farklı noktada, Pendik'te belirlenen bir alanda 30 metre derinliğe cihazlar yardımıyla oksijen verilecek.

Marmara Denizi'ndeki müsilajla (deniz salyası) mücadele kapsamında Kocaeli Körfezi'nde 4 farklı noktada, Pendik'te belirlenen bir alanda 30 metre derinliğe cihazlar yardımıyla oksijen verilecek.

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajla ilgili eylem planı çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı törenle 8 Haziran'da Türkiye'nin en büyük deniz seferberliği başlatıldı.

İki haftadan bu yana devam eden temizlik çalışmaları İstanbul, Kocaeli Karamürsel, Bursa Mudanya, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Tekirdağ'da da eş zamanlı yürütülüyor.

Bakanlık, Marmara Belediyeler Birliği, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla Marmara'yı müsilaj sorunundan kurtarmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda denizlerin derinliklerinde oksijen seviyesini artıracak proje için 22 Haziran Salı günü düğmeye basılacak.

Kocaeli Körfezi'nde 4 ayrı noktadan, İstanbul Pendik Marina'nın ise belirlenen bir bölgesinden denizin 30 metre derinliğine ileri teknolojik oksijenlendirme cihazlarıyla pilot uygulama başlatılacak.

Marmara Denizi'nde müsilajın beraberinde getirdiği çözülmüş oksijen seviyesinin düşmesi sorununa çözüm getirmesi amaçlanan projede kullanılacak cihazlarla, yurt dışındaki deniz salyası problemlerinde sonuç alındığı öğrenildi.

Test aşaması 6-8 hafta sürecek

Marmara Denizi'nin 5 farklı noktasına oksijen verecek cihazların kullanımının ardından, çözülmüş oksijen değerleri anlık takip edilerek, cihazların sorunun çözümüne katkı sağlayıp sağlamadığı değerlendirilecek.

6 ila 8 hafta sürdürülecek projenin başarısına göre, Marmara Denizi'nin genelinde yaygınlaştırılması veya pilot uygulamanın koy ve körfez gibi kısıtlı alanlarda uygulanması öngörülüyor.

Deniz suyu yüzeyindeki çözülmüş oksijen miktarının tabana göre daha yüksek olması nedeniyle Marmara Denizi'nin derinliklerindeki oksijenin artırılması hedefleniyor.

"Çalışmanın etkilerini takip edecek, sonuçlarını ölçeceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA muhabirine, Marmara Denizi'nin ekolojik dengesini korumak için atılması gereken en önemli adımlardan birinin denizdeki oksijen seviyesini artırmak olduğunu söyledi.

Marmara Denizi için mikrobiyolojik müdahale ve mekanik yöntemlerle kalıcı çözümler bulmak üzere araştırmalar yaptıklarını ve yapılan çalışmaları takip ettiklerini vurgulayan Kurum, şöyle konuştu:

"Daha önce göllerde oksijen seviyesini artırmaya yönelik yapılan ve başarılı sonuçlar elde edilen çalışmalar var. Benzer bir uygulamayı Marmara Denizi'nde belirlediğimiz noktalarda uygulamaya başlayacağız. Çalışmanın etkilerini takip edecek, sonuçlarını ölçeceğiz. Alacağımız sonuçlara göre bu çalışmayı Marmara'nın tamamında uygulayacağız."

Marmara Denizi, Marmara, Kocaeli, Pilot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmara Denizi'ni müsilajdan kurtarmak için pilot bölgelerde oksijen cihazlarından yararlanılacak - Son Dakika


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