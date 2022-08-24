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Marmara Denizi'ni şimşekler aydınlattı

BURSA - Marmara Deniz'ini aydınlatan şimşekler Bursa Mudanya'dan görüldü.

Marmara Denizi'nin Bursa Mudanya ilçesine kıyılarından şimşekler gözlemlendi. Ardı ardına çakan şimşekler güzel görüntüler oluştururken bir yandan da tedirgin etti. Şimşeklerin çakması kısa süreli etrafı gündüze çevirdi.

Birkaç gün öncesinden AFAD tarafından Bursa ve çevre ilçelerde yoğun yağışa karşı vatandaşlar uyarıldı. Bursa'da cuma gününe kadar aralıklarla yer yer yağışlar bekleniyor.

Ayrıca Bursa'nın bazı ilçelerinde yağış ve rüzgardan ağaçlar devrildi, hayat olumsuz etkinlendi.