BALIKESİR - (DRONE) Marmara Denizi'nin birçok noktasına yayılan "deniz salyası" Bandırma Körfezi'ni de kapladı - Son Dakika

BALIKESİR - (DRONE) Marmara Denizi'nin birçok noktasına yayılan "deniz salyası" Bandırma Körfezi'ni de kapladı

03.05.2021 17:37

Marmara Denizi sahillerine yakın bölgelerde birçok noktada görülen deniz salyası (müsilaj), Bandırma Körfezi'nde de etkili oluyor.

Marmara Denizi sahillerine yakın bölgelerde birçok noktada görülen deniz salyası (müsilaj), Bandırma Körfezi'nde de etkili oluyor.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, AA muhabirine, müsilajın, denizdeki biyolojik yaşamın ilk basamağını oluşturan fitoplankton denilen mikroskobik bitkilerin aşırı çoğalmasıyla oluşan jelimsi bir oluşum olduğunu söyledi.

Sarı, müsilajın 18'inci yüzyıldan bu yana Adriyatik ve Akdeniz'de görüldüğünü, Marmara Denizi'nde de en çok 2007-2008 kışında yayıldığını anlattı.

Müsilajın oluşumu için kış aylarında deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artması, denizin durgun, deniz suyu sıcaklığının ortalamadan yüksek olması gerektiğini dile getiren Sarı, şöyle devam etti:

"Denizde azot ve fosfor gibi elementlerin miktarındaki artış büyük oranda kanalizasyon gibi evsel atıklarla ilişkilidir. Arıtılmadan denize salınan evsel atıklar, deniz suyunun azot ve fosfor yükünü artırır. Kış aylarında deniz suyu sıcaklığı uzun yıllar ortalamasının üstünde seyrettiğinde, müsilaja neden olan bitkisel planktonlar hızla çoğalarak deniz suyunun azot ve fosfor yükünü azaltmaya çalışır. Bu aşırı çoğalma sonucu ortaya çıkan müsilaj, genelde 5 metre derinliklerden itibaren başlayarak 25-30 metre derinliğe kadar görülür."

"Valilikler, belediyeler ve diğer paydaşlar müsilaj gündemiyle acilen toplanmalı"

Jelimsi yapısıyla bazen onlarca metre boyda uzanan bu yapıların, deniz dibine çöktüğünde buralarda yaşayan bitki, sünger ve diğer canlıların üzerini kaplayarak öldürdüğünü dile getiren Sarı, "Müsilaj ortadan kalkarken bir kısmı parçalanarak deniz yüzeyine çıkar ve kıyılarda kilometrelerce uzanabilir. Bir kısmı ise deniz dibine çöker." dedi.

Prof. Dr. Sarı, müsilajın deniz suyu sıcaklıklarının ortalamanın üzerinde seyretmesi ve evsel atıkların yoğun bir şekilde denize deşarj edilmesiyle ortaya çıktığını belirtti.

Denizlerdeki azot ve fosfor yükünün azaltılması gerektiğini vurgulayan Sarı, şunları kaydetti:

"Müsilaja neden olan iklim değişimi ve durağan deniz şartları bizim kontrolümüzde değil ama en büyük etken olan azot ve fosfor yükünü azaltmak elimizde. Bu yıl Marmara Denizi'nde balıkçılar müsilaj yüzünden zarar etti. Şimdi turizm sezonu açılıyor. Binlerce insan sahillere, denize akın edecek. Biz bu görüntülerle karşılayacağız gelenleri. Yani müsilaj, bir darbe de turizme vurmak üzere. Marmara Denizi çevresindeki valilikler, belediyeler ve diğer paydaşlar, müsilaj gündemiyle acilen toplanmalı, Marmara Denizi'ne tek bir litre bile arıtılmadan atık salınmamasını sağlayacak tedbirler acilen alınmalıdır."

BALIKESİR - (DRONE) Marmara Denizi'nin birçok noktasına yayılan deniz salyası Bandırma Körfezi'ni de kapladı
BALIKESİR - (DRONE) Marmara Denizi'nin birçok noktasına yayılan deniz salyası Bandırma Körfezi'ni de kapladı
BALIKESİR - (DRONE) Marmara Denizi'nin birçok noktasına yayılan deniz salyası Bandırma Körfezi'ni de kapladı
BALIKESİR - (DRONE) Marmara Denizi'nin birçok noktasına yayılan deniz salyası Bandırma Körfezi'ni de kapladı

Marmara Denizi, Denizcilik, Akdeniz, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - (DRONE) Marmara Denizi'nin birçok noktasına yayılan 'deniz salyası' Bandırma Körfezi'ni de kapladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Korona aşısı olmaya gitti, eve dönerken kaza yapıp yaşamını yitirdi Korona aşısı olmaya gitti, eve dönerken kaza yapıp yaşamını yitirdi Süper Lig'de ateş hattında yer alan Y.Malatyaspor ile Kayserispor'un karşılaşması 1-1 sona erdi Süper Lig'de ateş hattında yer alan Y.Malatyaspor ile Kayserispor'un karşılaşması 1-1 sona erdi Tam kapanmada banka şube çalışma sürelerinde emekliler için düzenleme Tam kapanmada banka şube çalışma sürelerinde emekliler için düzenleme Liverpool, Uğurcan Çakır'ı rekor bonservis bedeliyle kadrosuna katacak Liverpool, Uğurcan Çakır'ı rekor bonservis bedeliyle kadrosuna katacak Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı Kendisini öldürmek isteyen kocasına kıyamadı, namlunun önüne atlattı Kendisini öldürmek isteyen kocasına kıyamadı, namlunun önüne atlattı Çin'de büyük firar! Tayvan Boğazı'nı küçük bir lastik botla geçti Çin'de büyük firar! Tayvan Boğazı'nı küçük bir lastik botla geçti Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü
Hatayspor'da Beşiktaş maçında forma giyen iki futbolcu koronavirüse yakalandı Hatayspor'da Beşiktaş maçında forma giyen iki futbolcu koronavirüse yakalandı         
18:51
Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti ve düşme potasında derin bir nefes aldı Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti ve düşme potasında derin bir nefes aldı         
18:32
Görüntüler tepki toplamıştı! Kuralları hiçe sayıp parti düzenleyen otel Valilik kararıyla kapatıldı Görüntüler tepki toplamıştı! Kuralları hiçe sayıp parti düzenleyen otel Valilik kararıyla kapatıldı         
18:17
MHP'nin 3 Mayıs'ı Milliyetçiler Günü olarak kutlamasının ardından tüm gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama geldi MHP'nin 3 Mayıs'ı Milliyetçiler Günü olarak kutlamasının ardından tüm gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama geldi         
17:50
Son Dakika! Bakan Koca: Yaz döneminde 18 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızı aşılamayı planlıyoruz Son Dakika! Bakan Koca: Yaz döneminde 18 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızı aşılamayı planlıyoruz         
17:10
Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti         
16:38
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti         
15:58
MHP'nin MHP'nin "Türkçülük Günü"nü, "Milliyetçiler Günü" olarak kutlaması sosyal medyayı karıştırdı         
15:53
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu         
15:11
Son dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak Son dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak         
15:02
5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek         
14:54
Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim         
14:36
Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu         
13:32
Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi         
13:16
Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı         
12:51
İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu         
12:01
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 19:15:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BALIKESİR - (DRONE) Marmara Denizi'nin birçok noktasına yayılan "deniz salyası" Bandırma Körfezi'ni de kapladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement