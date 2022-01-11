Üye Girişi
Marmara Denizi'nin kıyıları hayalet ağlardan temizleniyor - Son Dakika

Marmara Denizi'nin kıyıları hayalet ağlardan temizleniyor

11.01.2022 20:58

Marmara Denizi'nin kıyıları hayalet ağlardan temizleniyor Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında, Marmara Denizi'nin kıyıları İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayalet ağlardan temizleniyor.

Marmara Denizi'nin kıyıları hayalet ağlardan temizleniyor

İSTANBUL - Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında, Marmara Denizi'nin kıyıları İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayalet ağlardan temizleniyor. Kınalıada, Maltepe, Yenikapı, Zeytinburnu ve Yeşilköy açıklarında belirlenen su altındaki ağların denizden çıkarılması kameraya yansıdı.

Marmara Denizi'nde oluşan müsilaj ile mücadele için hazırlanan 'Marmara Denizi Eylem Planı' kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Marmara Denizi'ndeki hayalet ağların temizlenmesi karar alınmıştı. Eylem planı ve İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce yürütülen "Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" kapsamında, belirlenen 12 noktadaki deniz dibinde bulunan hayalet ağların temizlenmesi çalışmalarına başlandı. Kınalıada, Maltepe, Yenikapı, Zeytinburnu ve Yeşilköy açıklarında belirlenen su altındaki ağlar denizden çıkarıldı. Hayalet ağ olduğu tespit edilen 12 noktada yaklaşık 19 bin metrekarelik gırgır ağı, 3 adet bin metrekarelik trol ağı ve 2 adet trol kapısı deniz dibinden çıkarıldı. Denizden çıkarılan hayalet ağlar 'Sıfır Atık Projesi' çerçevesinde geri dönüşüme kazandırılacağı öğrenildi.

Marmara Denizi'nin kıyıları hayalet ağlardan temizleniyor
Marmara Denizi'nin kıyıları hayalet ağlardan temizleniyor
Marmara Denizi'nin kıyıları hayalet ağlardan temizleniyor
Marmara Denizi'nin kıyıları hayalet ağlardan temizleniyor
Marmara Denizi'nin kıyıları hayalet ağlardan temizleniyor

YORUMLAR
500

Marmara Denizi, İstanbul, Tarım, su, Genel, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Marmara Denizi'nin kıyıları hayalet ağlardan temizleniyor - Son Dakika


Galatasaray, Fatih Terim'in talebesini apar topar İstanbul'a getirdi Galatasaray, Fatih Terim'in talebesini apar topar İstanbul'a getirdi         
21:23
İmamoğlu'yla konuşurken yakasında mikrofon olduğu iddiasına Gülizar Anne'den yanıt: Yakama bir şey takmadılar, sevmek suç mu? İmamoğlu'yla konuşurken yakasında mikrofon olduğu iddiasına Gülizar Anne'den yanıt: Yakama bir şey takmadılar, sevmek suç mu?         
21:11
Yalnız yaşayan ağabeyinden haber alamayan kişi ortalığı ayağa kaldırdı! Yalnız yaşayan ağabeyinden haber alamayan kişi ortalığı ayağa kaldırdı!         
21:08
Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor         
16:19
Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor         
15:40
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun         
15:09
Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri         
14:11
Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı         
12:55
Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek         
11:18
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32

Son Dakika Haberleri
21:13 Komedi filmi gibi hırsızlık cezaevinde son buldu
21:11 İmamoğlu'yla konuşurken yakasında mikrofon olduğu iddiasına Gülizar Anne'den yanıt: Yakama bir şey takmadılar, sevmek suç mu?
21:09 Konyaspor'un Ahmet Çalık videosunu paylaşmayan kalmadı
21:07 Yalnız yaşayan ağabeyinden haber alamayan kişi ortalığı ayağa kaldırdı!
20:46 Son Dakika: Türkiye'de 11 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 74 bin 266 yeni vaka tespit edildi
20:44 Tarkan'dan duygusal Enes Kara paylaşımı! Anne ve babalara seslendi
20:40 Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu arasında sürpriz görüşme
20:30 Son Dakika: Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogaza 29 kuruş zam geldi
20:18 Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi
20:18 Tarkan'dan Enes Kara mesajı: Anne babalar, çocuklarınız sizin malınız değildir
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 21:27:20. #1.11#
SON DAKİKA: Marmara Denizi'nin kıyıları hayalet ağlardan temizleniyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement