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Marmara Denizi'nin "özel çevre koruma bölgesi" ilan edilmesi balıkçıları sevindirdi - Son Dakika

Marmara Denizi'nin "özel çevre koruma bölgesi" ilan edilmesi balıkçıları sevindirdi

05.11.2021 14:24
Marmara Denizi'nin

Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nin "özel çevre koruma bölgesi" ilan edilmesini memnuniyetle karşıladı.

Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nin "özel çevre koruma bölgesi" ilan edilmesini memnuniyetle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, kıyı kenar çizgisi esas alınarak hazırlanan ve kroki ile sınırları gösterilen alanın "Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi" olarak tespit ve ilan edildiği bildirildi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Marmara Denizi'nin korunmasının herkes için önemli olduğunu söyledi.

Pehlivanoğlu, denizde yaşanan olumsuzlukların herkesi etkilediğini belirterek, "Müsilaj sorunuyla birlikte denizlerin temiz tutulmasının ne kadar önemli olduğunu gördük. Müsilaj, Marmara'da balıkçıları olumsuz etkiledi. Devletimiz, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'nı devreye alarak gerekli çalışmaları başlattı. Marmara Denizi'nin 'özel çevre koruma bölgesi' ilan edilmesi bizleri sevindirdi. Bundan sonra herkesin doğaya ve denizlere daha çok sahip çıkması gerekiyor." dedi.

Balıkçı Kemal Atar da Marmara'nın korunmasının sadece balıkçıları değil, bütün insanları ilgilendirdiğini dile getirdi.

Doğayı koruyarak gelecek nesillere daha güzel bir çevre bırakmanın mümkün olduğunu anlatan Atar, "Özellikle deniz salyası nedeniyle Marmara'da balıkçılar mağdur oldu. O zaman denizin kirletilmesinin yanlış olduğunu konuşmaya başladı herkes. Marmara Denizi'nin özel çevre koruma bölgesi ilan edilmesiyle artık herkes daha dikkatli olacaktır." diye konuştu.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da artık herkesin denizlere ve doğaya saygılı olması ve bu alanları koruması gerektiğini ifade etti.

Marmara Denizi'nin özel çevre koruma bölgesi ilan edilmesi balıkçıları sevindirdi
Marmara Denizi'nin özel çevre koruma bölgesi ilan edilmesi balıkçıları sevindirdi
Marmara Denizi'nin özel çevre koruma bölgesi ilan edilmesi balıkçıları sevindirdi
Marmara Denizi'nin özel çevre koruma bölgesi ilan edilmesi balıkçıları sevindirdi
Marmara Denizi'nin özel çevre koruma bölgesi ilan edilmesi balıkçıları sevindirdi

Marmara Denizi, cumhurbaşkanı, Marmara, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmara Denizi'nin 'özel çevre koruma bölgesi' ilan edilmesi balıkçıları sevindirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmara Denizi'nin "özel çevre koruma bölgesi" ilan edilmesi balıkçıları sevindirdi - Son Dakika
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