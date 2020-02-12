Marmara Denizi'nin temizliği için Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK ortak... - Son Dakika

Marmara Denizi'nin temizliği için Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK ortak adım attı

BURSA körfezinin kirlilikten arınması için TÜBİTAK Marmara Araştırmaları Merkezi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında iş birliği yapıldı. Hayata geçirilecek olan proje sayesinde 2 yıl boyunca Marmara Denizi'nin Bursa'ya bakan kıyılarının su kalitesi izlenecek. Körfezin kirlilikten arınması için de arıtma tesisleri ile derin deşarj hatlarının sağladığı katkılar da rakamsal olarak ortaya konmuş olacak.

Bursa'daki Gemlik Körfezi'nin kirlilikten arınması amacıyla Mudanya, Kurşunlu, Küçükkumla, Gemlik Atıksu Arıtma Tesisleri ile Karacaali paket arıtma tesisi ve derin deşarj sitemleri gibi milyonlarca liralık yatırımı hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK'la ortaklaşa yürütülen proje ile 2 yıl boyunca körfezdeki su kalitesini izleyecek. TÜBİTAK Marmara Araştırmaları Merkezi (MAM) Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından yürütülecek çalışma Ocak ayında başladı. Proje kapsamında, TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi, Gemlik Körfezi'nde 32 örnekleme noktası, 5 derin deniz deşarjı noktası ve Gemlik Körfezi'ne dökülen derelerde su numuneleri almaya başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da beraberindeki Gemlik Liman Başkanı Mustafa Asıl Sulu ve BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ile birlikte Gemlik Limanı'ndan gemiye binerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

DAHA MAVİ VE DAHA TEMİZ

TÜBİTAK Marmara Araştırmaları Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Dr. Selma Ayaz, ilk olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a çalışma sistemlerini anlattı. Daha sonra geminin laboratuvarını da gezen Başkan Aktaş, denizden numune alınması ve alınan numunelerin nasıl işlemlerden geçtiğini de bizzat yerinde gördü. Birçok değere sahip olan Bursa'nın aynı zamanda bir deniz kenti olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Bizim bir tane amacımız var. O da Gemlik Körfezi'nin daha mavi, daha temiz ve su kalitesinin daha iyi olması. Bu noktada BUSKİ olarak da yatırımlarımız var. TÜBİTAK'la yaptığımız bu çalışma ise Bursa'da ilk kez hayata geçiriliyor. Bu izleme çalışması ile Gemlik Körfezi'nin kirlilik durumu ve ekosistem özellikleri tespit edilecek. BUSKİ'nin deniz kirlenmesinin önlenmesine yönelik yapmakta olduğu yatırımlar ve faaliyetler, etkileri proje çıktıları ile birlikte değerlendirilecek. Projenin ilk saha çalışması Ocak ayında Gemlik Körfezi'ne dökülen derelerde TÜBİTAK MAM uzmanları ile birlikte gerçekleştirildi. Örnekleme çalışmalarına iki yıl boyunca iki aylık periyotlarla devam edilecek. Derelerde yapılacak kirlilik izleme çalışmaları ile Gemlik Körfezi'ne gelen kirlilik yükleri belirlenebilecek. Gemlik Körfezi'nde su kalitesi mevsimsel değişimlerle birlikte tespit edilebilecekö dedi.

'MARMARA DENİZİNİN TEMİZ KALMASINI ARZU EDİYORUZ'

Temizliğin sürdürülebilir kılınmasını arzu ettiklerini vurgulayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Özellikle gelişen, sanayileşen, büyüyen Bursa'mızın incisi mesafesindeki Marmara Denizi ve Gemlik Körfezi'nin temiz kalmasını arzu ediyoruz. Bunun için Mudanya'da, Gemlik'te arıtmaya yönelik yatırımlar yaptık. Proje çıktıları doğrultusunda arıtma tesislerinde olası revizyonları da gözlemleme imkanımız olacak. Ayrıca BUSKİ tarafından işletilmekte olan evsel ileri biyolojik arıtma tesislerinden derin deniz deşarjı ile denize boşaltılan atık suların denize olan etkileri araştırılacak. Derin Deniz Deşarjı Hatları boyunca TÜBİTAK MAM uzmanlarınca akustik ve optik görüntüleme çalışması yapılacak. Var olan problemleri de kısa sürede görme imkanına sahip olacağız. Marmara denizinin temizliği adına çok önemli bir çalışma. İSKİ'de bu çalışma 15-20 yıldır devam ediyor. Kocaeli bizden daha önce başladı. Şimdi bizimle birlikte tüm Marmara Denizi'ni bu manada tamamlamış olacağız. İnanıyor ve ümit ediyorum ki, sürdürülebilir kıldığımız sürece, gerekli tedbirleri aldığımız ve sahip çıktığımız sürece daha iyi neticeler ortaya çıkacak. BUSKİ'ye ait derin deniz deşarjı hatlarında mevcut durum tespiti yapılabilecek ve deşarj hattında meydana gelen problemler doğru tespit edilerek çok kısa sürede problemler giderilebilecek. Bu projeden elde edilecek veriler, ilgili yönetmeliklerimiz kapsamında değerlendirilerek körfez su kalitesinin korunması ve iyileşmesine yönelik gerekli adımlar atılacakö diye konuştu.

TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Dr. Selma Ayaz da Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttükleri projede 32 örnekleme noktası olduğunu belirterek, aldıkları numunelerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametrelerinin analizini yapıp kirlilik seviyelerini belirleyeceklerini kaydetti. Denizden numune alınması çalışmasını izleyen Başkan Aktaş, daha sonra laboratuvara geçip, burada da numunelerin ne gibi işlemlerden geçtiğini yerinde gördü. Kaptan köşkünü de ziyaret eden Başkan Aktaş, bizzat yerli ve milli olarak üretilen TÜBİTAK MAM Araştırma Gemisi'nin özellikleri hakkında bilgi aldı.