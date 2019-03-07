Marmara Denizi Prens Adaları Etabı Yapay Resif Uygulaması Açılış Töreni"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla balıkçılığa düşük faizli yatırım ve işletme kredileri vermeye devam edeceklerini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla balıkçılığa düşük faizli yatırım ve işletme kredileri vermeye devam edeceklerini belirtti.



"Marmara Denizi Prens Adaları Etabı Yapay Resif Uygulaması Açılış Töreni", AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla gerçekleştirildi.



Pakdemirli, buradaki konuşmasında, bazı teknik tabirlerin vatandaşa sade bir dille anlatılması gerektiğini belirterek, "Vatandaşın anlayacağı lisanla biz balıklara sosyal konut yapıyoruz yani bir nevi balıklara TOKİ yapıyoruz." ifadesini kullandı.



2 bin 500 adet beton blokun denize bırakılacağını bildiren Pakdemirli, bunların balıkların yaşayacağı bir alan olacağını ifade etti.



Pakdemirli, "Dünya Tarım Örgütü'ne göre 2050 nüfusumuz 9,1 milyar olacak. Yani yüzde 50 daha gıdamızı artırmamız lazım. Protein kaynaklarımızdan da bana göre en önemlisi olan balıkla ilgili hem yetiştiricilik hem avcılık tarafında mutlaka koruma-kullanma dengesini gözeterek, mutlaka bu konuya daha fazla önem veriyor olmamız lazım." diye konuştu.



Türkiye'de balığın yeterince yenilmediğine dikkati çeken Pakdemirli, dünyada 20 kilogram balık yenirken, Türkiye'de bu rakamın 6-7 kilogram olduğunun altını çizdi.



Pakdemirli, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Avrupa ile Türkiye'yi kıyasladığımızda da deniz balık avcılığında 6'ncı, ilk su balıkçılığında birinci, yetiştiricilikte de Avrupa'da ikinci sıradayız. Yetiştiricilikte de ciddi bir mesafe kat ettik.. Geçen yıl 315 bin ton üretimimiz var. 2023 hedefimiz olan 1 milyar dolar hedefini neredeyse yakaladık. Şimdi yeni bir hedef koyduk; 2023'te 2 milyar dolar ve 600 bin ton balık üretimi gerçekleştireceğiz."



"Balıklarımız, Japonya'dan Amerika'ya kadar ihraç edilir duruma geldi"



Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, su ürünleri yetiştiriciliğinin ilk defa AK Parti döneminde destek kapsamına alındığını anımsatarak, ÖTV'siz mazot desteği verildiğini anlattı.



Yetiştiricilere ilk kez AK Parti döneminde üretim desteği verildiğini ifade eden Pakdemirli, "Küçük kıyı balıkçılığını da ilk kez biz destekledik. Türkiye'nin Yapay Resif Master Planı'nı da ilk kez biz hazırladık. Balıkçılığımız ilk kez Cebelitarık'ı geçti ve balıkçılarımız başka ülke karasularında avcılık hakkı elde etti. Yerli ve milli balıkçılık izleme sistemini ilk biz kurduk. Uluslararası avcılık kotasına tabi olan orkinos, kılıç, kalkan gibi türler de ilk kez bizim zamanımızda kota sahibi oldu. İlk kez bizim zamanımızda yetiştirilen balıklarımız, Japonya'dan Amerika'ya kadar ihraç edilir duruma geldi." şeklinde konuştu.



Pakdemirli, balıkçıların hem avcılık hem de yetiştiricilik noktasında sürdürülebilir geliri ve refahının çok önemli olduğunu belirterek, bir yandan düzenli balıklandırma yaparken, bir yandan balıkçılığa destek verdiklerini aktardı.



Su ürünleri ihracatının, 2002'de 27 bin tondan bugün 177 bin tona geldiğini kaydeden Pakdemirli, ihracatın 95 milyon dolardan 952 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.



Pakdemirli, "2019'da inşallah 1,1 milyar dolar ihracatımız olacak, 2023 hedefimiz de 2 milyar dolar. Başta Avrupa Birliği olmak üzere 85 ülkeye ihracatımız var. Çiftçilerimize bu anlamda toplam desteğimiz 120 milyar doları buldu ve Ziraat Bankası aracılığıyla hem çiftçilerimizi hem de balıkçılarımızı destekliyoruz. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla balıkçılığa düşük faizli yatırım ve işletme kredileri veriyoruz, vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Hava durumunun balıkçılık için çok önemli olduğuna işaret eden Pakdemirli, çok yakında "Piri Reis" adlı yerli yazılımı devriye koyarak, hava ve denizle alakalı her türlü bilgiyi balıkçıların hizmetine sunacaklarını sözlerine ekledi.



Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli, kıyıda demirli bulunan geminin kaptan köşküne geçerek yapay resif bloklarının bırakılacağı alana kadar gemiye kaptanlık etti. Daha sonra yapay resiflerin denize bırakılması ile program sona erdi.

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