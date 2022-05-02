Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli - Son Dakika
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Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli

02.05.2022 17:15

Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Marmara Denizi'nde poyraz etkisini göstermeye başladı.

Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli

TEKİRDAĞ - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Marmara Denizi'nde poyraz etkisini göstermeye başladı. Poyraz sebebiyle çok sayıda tekne ve gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılardan sonra Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde beklenen poyraz etkisini göstermeye başladı. Poyraz fırtınasının etkisi ile çok sayıda şilep ve tanker Tekirdağ kıyılarına demirlerken, 12 metrenin altındaki küçük balık tekneleri ise balıkçı barınağına döndü.

Poyraz fırtınası etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli
Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli
Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli
Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli

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Marmara Denizi, Meteoroloji, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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