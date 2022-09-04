Marmara Denizi ve Büyükçekmece'deki balık halinde denetim - Son Dakika
Üye Girişi

Marmara Denizi ve Büyükçekmece'deki balık halinde denetim

04.09.2022 09:28

Marmara Denizi ve Büyükçekmece'deki balık halinde denetim Denetimlerde 19 kasa balığa el konuldu, 14 bin 160 Türk Lirası ceza kesildiİSTANBUL İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Marmara Denizi ve Büyükçekmece'deki Gürpınar Su ürünleri Hali'nde balık denetimi yapıldı.

Marmara Denizi ve Büyükçekmece'deki balık halinde denetim

Denetimlerde 19 kasa balığa el konuldu, 14 bin 160 Türk Lirası ceza kesildi

İSTANBUL İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Marmara Denizi ve Büyükçekmece'deki Gürpınar Su ürünleri Hali'nde balık denetimi yapıldı. Denetimlerde 19 kefal balığına el konulurken toplamda 14 bin 160 Türk Lirası para cezası kesildi.

Geçtiğimiz günlerde son bulan denizlerdeki av yasağının ardından balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek denizlere açılmaya devam ediyor. Bu kapsamda denizlerdeki avcılık hareketini incelemek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlık ekipler Marmara Denizi'ndeki faaliyetleri yerinde takip etti. İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve ekipler, Zeytinburnu ve Beyikdüzü arasında kalan bölgede, balıkçı teknelerindeki evrakları ve tutulan balıkların boylarını kontrol etti. Daha sonra Büyükçekmece'de bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne gelen ekipler, burada da satışa sunulan ve depoda saklanan balıkların boylarını ölçtü. Yapılan boy ölçümlerinde yasal sınırın altında kalan 15 kasa sarıkulak kefal balığına el konulurken, toplamda da 14 bin 160 Türk Lirası para cezası kesildi.

"Yasaklara uymayan balıklara el koyup, hayır kurumlarına bağışlıyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Adaların bir kısmı gırgır avcılığına yasak. Marmara Denizi ve Boğazlar'da trol balıkçılığı yasak. Buralarda boy, zaman ve yer yasaklarına bakıyoruz. İçinde bulunduğumuz halde de satış alanında, depolarda, mezat alanında ve girişlerde boy yasaklarına ve tür yasaklarına uyup uymadıklarına bakıyoruz. Örneğin, boy yasaklarında hamsinin 9 santimetre, istavritin 13 santimetre, palamudun 25 santimetre, lüferin ise 18 santimetre olması gerekiyor. Boy yasağına uymayan kefal balığına el koyduk. Bu balıklar Kızılay, Darülaceze gibi hayır kurumlarına bağışlanacak" dedi.

YORUMLAR
500
İSTANBUL-MARMARA DENİZİ'NDE AVLANAN BALIKÇILAR DENETLENDİ İSTANBUL-MARMARA DENİZİ'NDE AVLANAN BALIKÇILAR DENETLENDİ Bizim Dünyamız Vakfı'ndan 'denizlerde sıfır atık' çağrısı Bizim Dünyamız Vakfı'ndan 'denizlerde sıfır atık' çağrısı
Kaynak: İHA

Marmara Denizi, Büyükçekmece, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Marmara Denizi ve Büyükçekmece'deki balık halinde denetim - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:12 Yiğit Bulut, zor durumda kalan Avrupalıların Türkiye'ye geleceğini belirterek uyarılarda bulundu: Malınızı ucuza kaptırmayın
08:40 Kadirov'dan Putin'e mesaj: Kovulmadan gitmek istiyorum
08:55 Karaman'da dehşet anları! İki husumetli yaşlı adam sokakta karşılaşınca birbirine bıçak ve silah çekerek kavga etti
08:06 10 yıl sonra İsrail limanlarına demirleyen ilk Türk savaş gemisi İsrail'de en çok konuşulan konu oldu
01:29 Sakarya'da bir düğünde başlayan kavga sokak muharebesine döndü
00:59 Kastamonu'na yumurta büyüklüğünde dolu yağdı! Bir ambulansın camları kırılırken evlerde hasar meydana geldi
00:48 HDP'den Semra Güzel'in tutuklanmasına ilk tepki: Asla kabul edilemez
00:46 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan 'Cristiano Ronaldo' açıklaması: Hiç mi hesap kitap yapan yok
00:45 İmam hatiplilere hakaret ettiği için ev hapsine çarptırılmıştı! Gülşen'in konserine orkestrası ve vokal grubu çıktı
00:38 Giresunspor - Konyaspor maçının bitiş düdüğünün ardından tribünde olay çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 09:29:55. #1.11#
SON DAKİKA: Marmara Denizi ve Büyükçekmece'deki balık halinde denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement