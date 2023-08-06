Marmara Denizi Yalova açıklarında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

MARMARA AÇIKLARINDA 3.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Marmara Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, Yalova açıklarında gerçekleşen depremin büyüklüğünü 3. olarak açıkladı. Deprem yerin 7.7 kilometre derinliğinde yaşanırken, sarsıntı Yalova'nın yanı sıra İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de de hissedildi.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3.6

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı. Kandilli, depremin yerin 14.1 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Öte yandan denizde meydana gelen deprem Yalova'nın yanı sıra İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de de hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.