Marmara Denizi Yalova Açıklarında 3.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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Marmara Denizi Yalova Açıklarında 3.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

06.08.2023 19:05

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Marmara Denizi Yalova açıklarında saat 18.29'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem, yerin 7.7 kilometre altında gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak rapor etti. Deprem, Yalova'nın yanı sıra İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de de hissedildi.

Marmara Denizi Yalova açıklarında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

MARMARA AÇIKLARINDA 3.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Marmara Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, Yalova açıklarında gerçekleşen depremin büyüklüğünü 3. olarak açıkladı. Deprem yerin 7.7 kilometre derinliğinde yaşanırken, sarsıntı Yalova'nın yanı sıra İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de de hissedildi.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3.6

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı. Kandilli, depremin yerin 14.1 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 3.3 büyüklüğünde deprem oldu

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Öte yandan denizde meydana gelen deprem Yalova'nın yanı sıra İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de de hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Mesut Şahin
Emre İliksiz
Sondakika.com - Güncel
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Yalova, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Denizi Yalova Açıklarında 3.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika


Son Dakika
19:00 Marmara Denizi Yalova Açıklarında 3.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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SON DAKİKA: Marmara Denizi Yalova Açıklarında 3.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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