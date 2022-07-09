Marmara Denizinde fırtına: Martılar bile uçmakta zorlandı - Son Dakika
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Marmara Denizinde fırtına: Martılar bile uçmakta zorlandı

09.07.2022 18:32

Marmara Denizinde fırtına: Martılar bile uçmakta zorlandı Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarına etkisini gösteren fırtına sebebiyle denizde dalgalar oluşurken, sert esen rüzgar sebebiyle martıların uçmakta zorlandığı görüldü.

Marmara Denizinde fırtına: Martılar bile uçmakta zorlandı

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarına etkisini gösteren fırtına sebebiyle denizde dalgalar oluşurken, sert esen rüzgar sebebiyle martıların uçmakta zorlandığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı boyunca yurt genelinde zaman zaman yağışların görüleceği ve kuvvetli rüzgarların etkisini göstereceği uyarısının yapılmasının ardından Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında etkisini gösteren fırtına sebebiyle denizde dalgalar oluşurken, esen kuvvetli rüzgar sebebiyle martıların uçmakta zorlandığı görüldü. Denizin üzerine konarak bir süre bekleyen martılar, rüzgarın etkisini kaybetmesiyle gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Marmara Denizinde fırtına: Martılar bile uçmakta zorlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmara Denizinde fırtına: Martılar bile uçmakta zorlandı - Son Dakika
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