MARMARA DENİZİNDE HORTUM - Son Dakika
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MARMARA DENİZİNDE HORTUM

13.09.2022 13:54
MARMARA DENİZİNDE HORTUM

MARMARA denizinde öğle saatlerinde hortum çıktı.

MARMARA denizinde öğle saatlerinde hortum çıktı.

Marmara denizinde Adalar civarında çıkan hortum sahillerden görüntülendi. Vatandaşlar çektikleri hortum görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

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Silivri'deki cezaevinin tabelası 'Marmara Cezaevi' olarak değiştirildi Silivri'deki cezaevinin tabelası 'Marmara Cezaevi' olarak değiştirildi İsmi değişen Silivri Cezaevi'nin yeni tabelası takıldı İsmi değişen Silivri Cezaevi'nin yeni tabelası takıldı
Kaynak: DHA

Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MARMARA DENİZİNDE HORTUM - Son Dakika

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