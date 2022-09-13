MARMARA denizinde öğle saatlerinde hortum çıktı.
Marmara denizinde Adalar civarında çıkan hortum sahillerden görüntülendi. Vatandaşlar çektikleri hortum görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
Kaynak: DHA
Marmara, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › MARMARA DENİZİNDE HORTUM - Son Dakika
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