Marmara denizinde şiddetli poyraz: Çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi - Son Dakika
Üye Girişi

Marmara denizinde şiddetli poyraz: Çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi

06.03.2022 14:37

Marmara denizinde şiddetli poyraz: Çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirlediTEKİRDAĞ Marmara Denizinde etkili olan şiddetli poyraz sebebiyle çok sayıda büyük ve küçük gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi.

Marmara denizinde şiddetli poyraz: Çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi

TEKİRDAĞ Marmara Denizinde etkili olan şiddetli poyraz sebebiyle çok sayıda büyük ve küçük gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılardan sonra Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde beklenen poyraz etkisini göstermeye başladı. Poyraz fırtınasının etkisini göstermeye başlaması ile denizde bulunan çok sayıda şilep ve tanker Tekirdağ kıyılarına demirlerken, küçük balık tekneleri ise Süleymanpaşa balıkçı barınağına dönerek rıhtıma bağladı.

Şiddetli dalgalar kıyıları dövmeye devam ederken, poyraz fırtınası ile birlikte şehirde soğuk hava etkili oluyor. Balıkçılarda denize açılıp balık avlamak için fırtınanın dinmesini bekliyor. Marmara Denizindeki poyraz etkisini sürdürüyor.

Marmara denizinde şiddetli poyraz: Çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi
Marmara denizinde şiddetli poyraz: Çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi
Marmara denizinde şiddetli poyraz: Çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi

YORUMLAR
500
Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu, Tekirdağ'da Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu, Tekirdağ'da Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

Tekirdağ, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmara denizinde şiddetli poyraz: Çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi - Son Dakika


Son Dakika
14:09 Fatih Terim geri dönüşün sinyalini verdi, taraftarı heyecanlandırdı: Göreve hazırım
13:51 Rusya-Ukrayna savaşının gidişatını etkileyecek hareket! ABD, Polonya üzerinden Ukrayna'ya savaş uçağı gönderecek
13:41 Merih Demiral çok sinirlendi! Maçın ardından yaptığı paylaşım İtalya'yı salladı
13:08 Sibirya'dan yola çıktı, rotasında Türkiye de var! Aybar soğuk hava dalgası Mart ayını vuracak
13:01 Dünya bu görüşmeyi bekliyordu! Erdoğan, müzakereler öncesi Putin'i barışa çağıracak
12:37 İngiliz basınından gündem olacak iddia: Putin ölümcül bağırsak kanserine yakalandı
12:14 The Batman filminin gösterimi sırasında sinema salonuna yarasa girdi
12:13 Düğün öncesi yeni evli çiftin imzaladığı sözleşmedeki detaylar sosyal medyada gündem oldu
12:11 Zelenski'ye suikast girişiminde bulunan paralı asker grubu Wagner'in arkasındaki isim Putin'in şefi çıktı
11:40 Yeni bir aşka yelken açan ünlü sunucu Ebru Akel, doktor sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 14:43:23. #1.11#
SON DAKİKA: Marmara denizinde şiddetli poyraz: Çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement