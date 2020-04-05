Marmara Denizinde ulaşıma poyraz engeli - Son Dakika

Marmara Denizi'nde şiddetli poyraz, sabah saatlerinden bu yana deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker Süleymanpaşa sahiline demirledi.

Şiddetli poyraz balıkçıları da olumsuz etkiledi. Poyraz nedeniyle küçük tekneler denize açılamadı.

Sıcaklıkların 10 derece ölçüldüğü kentte şiddetli rüzgar ve yağışın çarşamba gününe kadar etkili olması bekleniyor.