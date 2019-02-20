Marmara Denizinde Yoğun Sis
57 dakika önce
Marmara Denizinde yoğun sis Deniz sis örtüsüyle kaybolduTEKİRDAĞ - Marmara Denizinde yoğun sis yaşanırken denizin Tekirdağ kıyıları sisle kaplandı.
Marmara
Denizinde yoğun sis
Deniz sis örtüsüyle kayboldu
TEKİRDAĞ - Marmara Denizinde yoğun sis yaşanırken denizin Tekirdağ
kıyıları sisle kaplandı.
Marmara Denizinde meydana gelen yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Marmara denizinin Tekirdağ kıyıları tamamen yoğun sisle kaybolurken, denizde görüş mesafesi de 10 metreye kadar indi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:33 Kaynak: İHA
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