Son Dakika Haberleri: Marmara Denizinde Yoğun Sis

Marmara Denizinde Yoğun Sis

57 dakika önce

Marmara Denizinde yoğun sis Deniz sis örtüsüyle kaybolduTEKİRDAĞ - Marmara Denizinde yoğun sis yaşanırken denizin Tekirdağ kıyıları sisle kaplandı.

Marmara Denizinde yoğun sis
Deniz sis örtüsüyle kayboldu

TEKİRDAĞ - Marmara Denizinde yoğun sis yaşanırken denizin Tekirdağ kıyıları sisle kaplandı.
Marmara Denizinde meydana gelen yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Marmara denizinin Tekirdağ kıyıları tamamen yoğun sisle kaybolurken, denizde görüş mesafesi de 10 metreye kadar indi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:33 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Marmara, Genel
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