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Marmara Denizinde yoğun sis etkili oluyor

6 saat önce

Marmara Denizinde yoğun sis nedeniyle çok sayıda tanker ve şilep Tekirdağ kıyılarına demirledi.

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Marmara Denizinde yoğun sis nedeniyle çok sayıda tanker ve şilep Tekirdağ kıyılarına demirledi.

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle Tekirdağ'da deniz ve karayolu ulaşımında aksamalar meydana geldi. Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyıları yer yer sisle kaybolurken, karayolunda görüş mesafesi de zaman zaman 20 metreye kadar düştü.

Yoğun sis nedeniyle karayolunda bulunan araçlar zaman zaman zor anlar yaşarken, denizde de yoluna devam edemeyen bazı gemiler Tekirdağ kıyılarına demirlendi.

(İHA)

Marmara Denizi, Tekirdağ, Marmara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:30 Kaynak: İHA
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