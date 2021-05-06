Marmara denizini saran deniz salyaları uydudan bile görüldü - Son Dakika

Marmara denizini saran deniz salyaları uydudan bile görüldü

06.05.2021 14:37
Marmara denizini saran deniz salyaları uydudan bile görüldü, System.String[]

Son 3 aydır Marmara Denizi'nin büyük bir bölümünde etkili olan deniz salyası olarak bilinen müsilaj tabakasının uydu görüntüsü tehlikenin büyüklüğünü gözler önüne serdi, Balık ve su samuru ölümlerine ve yol açıp tekne sahiplerini motor çalıştıramaz hale getiren salyaların özellikle...

Son 3 aydır Marmara Denizi'nin büyük bir bölümünde etkili olan deniz salyası olarak bilinen müsilaj tabakasının uydu görüntüsü tehlikenin büyüklüğünü gözler önüne serdi, Balık ve su samuru ölümlerine ve yol açıp tekne sahiplerini motor çalıştıramaz hale getiren salyaların özellikle Bursa kıyılarında Gemlik ve Mudanya ilçelerinde yoğunlukta olması dikkat çekti.

Marmara Denizi'nde aylardır etkili olan 'müsilaj' yani deniz salyası uydudan da görünür hale geldi. Uydu fotoğraflarında salyanın Marmara Denizi'nin büyük bir bölümünde etkili olduğu ve Mudanya açıklarında ise halka oluşturduğu görüldü. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Önol'ün yayınladığı 4 Mayıs tarihli uydu fotoğrafında deniz salyası tabakasının Marmara'da ulaştığı boyutu ortaya koydu. Fotoğrafta denizin bir çok noktasında sarı şekilde görülen müsilaj, Mudanya açıklarında halka oluşturduğu, Gemlik Körfezi kıyılarında da yoğunlaştığı görülüyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki sahilleri ve yat limanını kaplayan deniz salyası temizlenmeyi bekliyor. İhlas Haber Ajansı tarafından dün drone görüntülerinde müsilaj tabakasının balıkçı teknelerinin çevresini kapladığı ve denizde ne kadar büyük bir alana etki ettiği gözler önüne serildi. Marmara Denizi'nde şubat aylarında görülmeye başlanan ve yaklaşık 3 aydır etkili olan deniz salyası mağduru olan ilçe sakinleri tabakanın biran önce temizlenmesini umut ediyor.

(Süleyman Aydın/İHA)

Marmara Denizi, Marmara, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmara denizini saran deniz salyaları uydudan bile görüldü - Son Dakika


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