Türkiye, Marmara'da olacak büyük depremi beklerken 17 Ağustos 1999 Depremi'nin yıldönümünde uzmanlar yaklaşan bina hasarı ve can kayıpları konusunda tehlikenin altını çiziyor. Peki hangi binalar hasar riski taşıyor?
Kaynak: DailyMotion.com
Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Marmara depremi | Hangi binalar risk altında? - Son Dakika
Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.