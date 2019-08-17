Son Dakika Haberleri: Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı
Son Dakika Güncel Haber

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı

1 saat önce

Sakarya'da, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı.

Sakarya'da, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı.
Serdivan Belediyesi'nce, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği Marmara Depremi'nin 20. yılında şehitler için anma programı düzenlendi.
Serdivan Mezarlığı girişindeki 17 Ağustos Deprem Şehitliği Anıtı önündeki tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Törende depremde hayatını kaybedenler için dua edilmesinin ardından vatandaşlara helva dağıtıldı.
"Şimdi bu tür afetlere karşı daha güçlüyüz"
Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım, törende yaptığı konuşmada, depremlerin hayatın bir gerçeği olduğunu söyledi.
Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu ifade eden Çatmadım, "Bize düşen depremlere hazırlıklı olmak. Bunun için gereken şeyleri hem bireysel anlamda hem de resmi kurum ve kuruluşlar olarak yapmak, hazır olmak." dedi.
Çatmadım, 20 bine yakın insanın hayatını kaybettiği Marmara Depremi sonrası derslerin çıkarıldığını belirterek, kendilerine düşen görevin, depremlere hazırlıklı olmak olduğunu kaydetti.
Bunun için gereken şeyleri hem bireysel anlamda hem de resmi kurum ve kuruluşlar olarak yaptıklarını anlatan Çatmadım, "AFAD yeni baştan teşkilatlandırıldı. Şimdi bu tür afetlere karşı daha güçlüyüz. Devlet olarak kurum ve kuruluşlar olarak daha hazırlıklıyız. İnşallah bir daha yaşamayız ümidini hep beraber paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
"İnsanlarımızı bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye çalışıyoruz"
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da, depremin üzerinden 20 yıl geçmesine karşın acıların hala tazeliğini koruduğunu belirtti.
Acıları unutmanın mümkün olmadığını ancak acılarla yaşamanın da mümkün olmadığını dile getiren Alemdar, "Temennimiz, derdimiz şu ki, bu bölge özellikle ülkemiz afet bölgesi, depremlerin, sellerin ve yangınların çok yoğun yaşandığı bir bölgede yaşıyoruz. Bu bölgede olduğu zaman değil olmadan önlem almayı, olmadan tedbir almayı, afetler yaşanmadan afetleri yaşamadan afete karşı önlem almayı artık hem devlet hem millet olarak kavramalıyız." diye konuştu.
Alemdar, Serdivan Belediyesi olarak bütün afetlerin yaşanmadan, olmadan, can ve malların kaybedilmeden önlenmesi adına çalışmalarını yoğunlaştırdıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:
"İnsanlarımızı bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Allah bir daha böyle bir afet böyle bir durumu yaşatmasın. Afetlere hazırlıklı ve afet olmadan önlem almayı becerebilen millet olmayı Allah nasip etsin diyorum."
Konuşmaların ardından deprem şehitlerinin mezarlarına karanfil bırakıldı.
Serdivan, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



17 Ağustos Marmara depreminin 20. yılı! Gölcük depremi şiddeti ve büyüklüğü ile 18 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu
Süleyman Soylu, 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde konuştu: Bu yılı afetlere hazırlık yılı ilan ettik Burhan Kuzu, otoyol paylaşımıyla olay olan Demet Akalın'a destek oldu İstanbul'u teslim alan şiddetli yağmur ne zaman bitecek?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 14:35:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]