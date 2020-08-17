Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, depremin merkezi Gölcük'te anıldı - Son Dakika

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, 17 Ağustos 1999'da yaşanan depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde anıldı.

Kavaklı Sahili'ndeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi'nin 21. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, felaketin yaşandığı saat olan 03.02'de anıta çelenk konuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Kaymakam Cengiz Karabulut, depremde 17 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Aradan geçen 21 yılda Türkiye olarak deprem konusunda çok tecrübe kazandık. Deneyimlerimizi sahaya yansıttık. Şu anda depreme geçmiş yıllara göre çok daha fazla hazırlıklıyız. İnşallah böyle bir faciayla bir daha karşılaşmayız."

Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de 21 yıl önce bu saatte büyük bir deprem meydana geldiğini ve büyük acılar yaşandığını belirtti.

Depremin ardından Gölcük'ün yeniden inşa edildiğini ifade eden Sezer, ilçenin yeniden kalkınmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, depremde yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

"Evlat acısı ancak onlara kavuşunca diner"

Depremde göçük altında kalan ve iki evladını kaybeden Hülya Döleker (59), AA muhabirine, acılarının hala taze olduğunu söyleyerek, gözyaşı döktü.

O gece küçük kıyameti yaşadıklarını, oğlunu ve kızını kaybettiğini anlatan Döleker, "Bende enkaz altında kaldım. 6 saat sonra çıkarıldık. Leğen kemiğim kırıldı. Felç olma durumum vardı. Oğlum yaşasıydı şimdi 38 yaşında olacaktı. Kızım da 35 yaşında. Kızımı Gölcük'te defnettim. Oğlumu 10 gün sonra Sivas'ta bulduk. Oraya defnedilmiş. Bu anma törenine İstanbul'dan geldim. Acılar tazeleniyor. Evlat acısı zaten unutulmuyor. Ne zaman ölürsün, ne zaman onlara kavuşursun evlat acısı ancak o zaman diner. Allah kimseye bir daha böyle acılar göstermesin." diye konuştu.

Gölcük'teki evlerinin yıkılmasıyla enkaz altında kalan ve annesinin cenazesine 40 gün sonra ulaşan İlker Özkap (45) ise şunları kaydetti:

"Gölcük Merkez Mahallesinde evimiz yıkıldı. Enkazdan yaralı olarak çıktım. Annemi kaybettim. Yaklaşık 40 gün sonra enkazdan çıkardık. Çok zor zamanlar geçirdik. Çok kötü anılarımız var. O günlerde çok eskiklikler vardı. Allah korusun, bugün deprem olsa o eksiklikleri yaşamayız diye düşünüyorum. Müdahale çok gecikti, enkazlar çok geç kaldırıldı. Cenazelere çok geç ulaşıldı. Ben de cenazemize çok geç ulaşabildim. Yaşayacak zamanımız varmış ki, kurtuldum. İstanbul'da haber kameramanıydım. Deprem olduğu zaman izine gelmiştim. Akrabalarımdan kaybettiklerimiz oldu. Çok acılar yaşadık, Allah bir daha göstermesin. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."