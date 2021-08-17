Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, depremin merkezi Gölcük'te anıldı - Son Dakika

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, 17 Ağustos 1999'da yaşanan depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde anıldı.

Kavaklı Sahili'ndeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi'nin 22. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, felaketin yaşandığı saat olan 03.02'de saygı duruşunda bulunulup, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Kaymakam Cengiz Karabulut, Gölcük'ün 22 yıl önce 03.02'de en kritik, en zorlu saatte asrın felaketini yaşadığını belirterek, "dünyanın felaketi" demenin yanlış olmayacağını ifade etti.

Marmara Depremi'nin son yüzyıllarda gerçekleşen en büyük depremlerden biri olduğuna dikkati çeken Karabulut, "Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Dünya var olduğu tarihten itibaren, doğal afetler her zaman olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Bizim insanlık olarak yapmamız gereken, bu afetlerdeki zararları minimize edecek, afetlerdeki zararları azaltacak tedbirleri almaktır." diye konuştu.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcüklüler için 16 Ağustos'un yılın en uzun gecesi, 17 Ağustos'un ise en uzun günü olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Gerçekten o gün yaşadığımız 45 saniyelik süre, hem kendi hayatımızı hem de şehrin hayatını, çehresini tamamen değiştirdi. Aradan geçen 22 senenin sonunda şehir depremin izlerini sildi ancak o gün kaybettiğimiz canları geri getirme şansımız yok. Buradan çıkaracağımız ders, deprem gerçeğini biz o gün, sabah çok net bir şekilde anladık."