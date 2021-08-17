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Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Gölcük'te anıldı - Son Dakika

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Gölcük'te anıldı

17.08.2021 02:33
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Gölcük'te anıldı, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için tören düzenlendi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için tören düzenlendi.

Kavaklı Mahallesi sahilinde düzenlenen etkinlik saygı duruşunun ardından İstiklal marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Haydar Akar, anma etkinliğinin yurt geneline yayılarak farkındalık yaratılabileceğini, Gölcük önderliğinde Türkiye Deprem Merkezi oluşturulabileceğini aktardı.

Akar, "Okullarda deprem farkındalığı yaratırken, aynı zamanda doğal afet farkındalığını da yaratmak lazım. Bu eğitim çocuklarımıza ve gençlerimize verilmelidir." diye konuştu.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, her ilin Türk milletinin adeta bir evladı olduğunu ifade ederek, "Milletimizin 81 evladı, yani 81 ili var. Hangi ilimizde acı yaşansa içimiz yanar ve yardıma koşarız. Bu vesileyle 17 Ağustos tarihinde yüreğimiz yanmıştır. Yine maalesef yangılar, sellerle kardeşlerimizi kaybettik." dedi.

Yavuz, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin ardından afetlere ilişkin paradigma değişikliği gerçekleştiğini, bu değişikliğin AFAD sisteminin kurulmasıyla başladığını, afet ve acil durumlarla ilgili tüm tedbirlerin yönetiminin tek bir merkezden yürütüldüğünü vurguladı.

Aradan geçen yıllara rağmen yapı stoku sorununun sürdüğünü dile getiren Yavuz, şunları söyledi:

"Türkiye'deki yapı stoku eski bir stok. Bunların bir anda değiştirilebilmesi, dönüştürülebilmesi çok kolay değil. Geçen yıl burada sizlere açıkladığım gibi 28 ağır hasarlı bina vardı yıkılamamıştı. Bununla ilgili 8'i fiilen yıkıldı, kalanlardan 3'ü yürütmeyi durdurma kararı aldı. Belediyelerimizle iş birliği yaparak, 11'inin daha yıkılması yönünde talimat verdim, ihalesini yaptık. Bunlardan 1'i daha yıkıldı. Diğer 10 binanın yıkımı ise bir ay içerisinde tamamlanacak. Birlik olalım birbirimize destek verelim bu binalarda can kaybımız olmasın biz birlik olduktan sonra çözemeyeceğimiz sorun yoktur. Mal canın yongasıdır ama mal canı getirmez, can malı getirir. Bundan dolayı birlik olalım bu sorunları birlikte çözelim."

Dönüştürülmesi gereken 24 bin konut bulunuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise artık bazı şeyleri değiştirmek gerektiğini söyledi.

"Belki de değiştirmemiz gereken en önemli şey iş yapma biçimlerimiz, hazırlık yapma biçimlerimiz... Farkındalık üzerine ve yapılanlar üzerine konuşulmalı." diyen Büyükakın, ağır hasarlı binaların yıkımına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında şunları söyledi:

"Kocaeli'de yaklaşık 1500 kadar hasarlı konut var. Zamanında, temelinde ihtiras yattığına inandığım sebeplerle bir tarafında alıcı, bir tarafında satıcının, öbür tarafta kamu yöneticisinin olduğu bir yaklaşım ile bu durum ortaya çıkmış. Kabahatli arayacak değiliz. Şu anda, günahı kimin üzerine atacağımızla uğraşacak da değiliz. Bu olmuş, binalar yıkılmış, insanlar vefat etmiş, sakat kalmış. Ama halen, 22 sene sonra bugün 1500 konut duruyor. 'Efendim niye yıkmıyorsunuz? Görevli değil misiniz?' denebilir. O kadar basit değil, çünkü hukuki meseleler var. Mesela şu anda vatandaş orta hasarlı konutları, 'ben yapacağım' dediğinde, onu yıkma şansımız yok. 1400 kadar orta hasarlı konut var. Bu sene başlattığımız süreçte 113 riskli yapıyı yıktık. Ama bu kentte 28 ağır hasarlı konut var. İçine girilmemesi gerekiyor. Maalesef bunların içinde yaşayan insanlar var. Yaptığımız risk değerlendirme analizlerine göre, bu kentte halen 24 bin konutun dönüştürülmesi gerekiyor. Bu konutlar riskli. Ağır hasarlı ve orta hasarlı konutlardan bahsetmiyorum. Kimisi zemininden dolayı risk altında, kimisi inşaat kurallarına uyulmamasından, deprem yönetmeliklerinden, geçmişte kalmış olmasından dolayı risk altında. "

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Gölcük'te anıldı
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Gölcük'te anıldı
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Gölcük'te anıldı
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Gölcük'te anıldı

Marmara Depremi, 17 Ağustos, Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Gölcük'te anıldı - Son Dakika


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