Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı - Son Dakika

Yalova'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan program, katılımcıların sahildeki Deprem Anıtı'na kadar yaptığı "sessiz yürüyüş" ile devam etti.

Depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokların bulunduğu anıta gelen katılımcılar, deprem günü çekilen fotoğrafların bulunduğu salonları gezdi.

Deprem günü kaydedilen kurtarma görüntülerini izleyen katılımcılar, ardından aynı alanda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan mevlidi takip etti.

Deprem saati olan 03.02'de duaların edilmesiyle son bulan programa, Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.