Marmara Depremi'nde Hayatını Kaybedenler Yarın Avcılar'da Anılacak - Son Dakika
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Marmara Depremi'nde Hayatını Kaybedenler Yarın Avcılar'da Anılacak

15.08.2022 13:37
Marmara Depremi'nde Hayatını Kaybedenler Yarın Avcılar'da Anılacak

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler yarın İstanbul Avcılar'daki Deprem Anıtı’nın önünde yapılacak açıklama ve Atatürk Parkı’nda düzenlenecek panelde anılacak.

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler yarın İstanbul Avcılar'daki Deprem Anıtı'nın önünde yapılacak açıklama ve Atatürk Parkı'nda düzenlenecek panelde anılacak.

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası ve Avcılar Belediyesi iş birliğiyle 17 Ağustos Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler etkinliklerle anılacak. Yarın saat 18.30'da İstanbul Avcılar'daki Deprem Anıtı'nın önündeki anma programına Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Avcılar Kent Kültürü Derneği Başkanı Mehmet Durmuş, Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Burak Çatlıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe katılacak.

ATATÜRK PARKI'NDA PANEL YAPILACAK

Basın açıklamasıyla başlayan program Dr. Oğuz Gündoğdu'nun Atatürk Parkı'nda gerçekleştireceği panelle devam edecek. Panelde, İTÜ Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi (İÜC) Jeofizik Müh. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ferhat Özçep, Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Şerif Barış, İBB Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürü Kemal Duran, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Özlem Tut katılacak. Konuşmaların ardından soru- cevap yapılacak.

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Kaynak: ANKA

İstanbul, Avcılar, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Depremi'nde Hayatını Kaybedenler Yarın Avcılar'da Anılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmara Depremi'nde Hayatını Kaybedenler Yarın Avcılar'da Anılacak - Son Dakika
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