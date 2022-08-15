Basın açıklamasıyla başlayan program Dr. Oğuz Gündoğdu 'nun Atatürk Parkı'nda gerçekleştireceği panelle devam edecek. Panelde, İTÜ Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan , İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi (İÜC) Jeofizik Müh. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ferhat Özçep , Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Şerif Barış, İBB Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürü Kemal Duran, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Özlem Tut katılacak. Konuşmaların ardından soru- cevap yapılacak.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Avcılar, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Marmara Depremi'nde Hayatını Kaybedenler Yarın Avcılar'da Anılacak - Son Dakika

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