Yalova
'da, Marmara
Depremi'nin 20. yılı anma etkinlikleri kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) İl Müdürlüğünce "Deprem Sergisi" açıldı.
Kent Müzesi'ndeki serginin açılışı Vali Muammer Erol
tarafından gerçekleştirildi.
Açılışın ardından sergiyi gezen Erol, AFAD İl Müdürü Aziz Aksoy'dan o dönem Yalova'da çekilen fotoğraflar ve sergilenen ekipmanlar hakkında bilgi aldı.
Törene, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Yalova Mahalle Afet Gönülleri Derneği Başkanı (MAG-DER) Sabri Karaçam
ve dernek üyeleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Sergi, 19 Ağustos Pazartesi gününe kadar ziyarete açık olacak.