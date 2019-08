Marmara Depremi'nin 20. yılı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun , 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 20. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.Coşkun, mesajında, 20 yıl önce İzmit Yalova ve İstanbul 'da binlerce insanın ölümüne, kentlerin yıkılıp harap olmasına yol açan büyük Marmara Depremi'ni yaşadıklarını anımsattı.O dönemde bazı kişi ve kurumların gerekli önlemi almadığı için bu gibi felaketlerin kaçınılmaz hale geldiğini savunan Coşkun, "Bugün ise yapmamız gereken, geçmişte yaşadığımız felaketlerden ders alıp günümüzde ve gelecekte aynı sıkıntılarla yüzleşmek zorunda kalmamamızdır. Bunun için öncelikle barındığımız yapılarda can güvenliğimizin olup olmadığından emin olmamız gerekir." ifadelerini kullandı.Coşkun, yaşanılan yerin tehlike arz etmesi durumunda durumun gerekli makamlara bildirilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:"Yapıları depreme hazır hale getirmek için önce mevcut yapı stoku tespit edilerek iyileştirilmesi, onarılması, güçlendirilmesi ya da yeniden yapılması gerekir. Yeni yapılacak olan yapılar, bilim, teknik ve mühendislik ilkeleri doğrultusunda yapılmalıdır. Planlama ve tasarım aşamasından yapının kullanıma açılmasına kadar tüm süreçlerin mesleki yeterliliğe sahip mühendisler tarafından yönetilmesi ve denetlenmesi gerekir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar, deprem öncesi alınacak önlemlerin deprem riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya koymaktadır. Unutulmamalıdır ki, depremi afet olmaktan çıkaracak olan tek yol, deprem yaşanmadan önce alınacak önlemlerde saklıdır."Kaçak yapı malzemeleri, eksik malzeme, tecrübesiz personel ve tehlike arz eden araziler üzerinde yapı yapılmamaya özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Coşkun, inşaat ve yapı alanlarının gerekli kontrolünün gerçekleştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi."Deprem öldürmez, bina öldürür' gerçeği unutulmamalı"Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak da mesajında, ardında büyük yıkım ve felaket bırakan Marmara Depremi'nin 20. yıl dönümünde ne yaşanan depremi ne de depremde hayatını kaybedenleri unutmadıklarını belirtti.Acıların bir daha yaşanmaması için bölgenin deprem kuşağı üzerinde olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Burak, şu uyarılarda bulundu:"Depremle yaşamayı öğrenmeli ve her an depreme hazırlıklı olmalıyız. 'Deprem öldürmez, bina öldürür.' gerçeğini unutmamalıyız. Canımızın, malımızın ve binalarımızın güvenliği için plansız ve kaçak yapılaşmadan kaçınmalı, deprem yönetmeliğine uygun hareket etmeliyiz. Çünkü deprem değil, alınmayan önlemler büyük acılar yaşatır.Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması temennisiyle, depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum."