Marmara Depremi'nin 21. yılı - Son Dakika

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Marmara Depremi'nin 21. yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Tutuk, mesajında, üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen acıların dün gibi hatırlandığını ve depremin değil uygunsuz yapılaşmanın ölüme sebep verdiğini belirtti.

Marmara Bölgesi'nin tamamında etkili olan depremden Yalova'nın da büyük yaralar ve acılar aldığını vurgulayan Tutuk, şunları kaydetti:

"Bu depremde resmi kayıtlara göre 2 bin 504 vatandaşımız hayatını kaybetti. 17 Ağustos Marmara Depremi, ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini bizlere hatırlattı. Bizler de bu bilince sahip olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren 'Kentsel Dönüşüm Projesi' üzerinde çalışmalarımızı başlattık. Bunu bir görevden çok sorumluluk bilinciyle hareket ederek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız öncülüğünde yapmış olduğumuz projelerle kentsel dönüşümün startını verdik. Kentsel Dönüşüm Ofisimizin açılışıyla vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendireceğiz. Bu dönüşümün önemini uzman ekiplerimiz anlatacak."

Ayrıca, depremin 21. yılında Gazipaşa Caddesi'nde bulunan 17 Ağustos Parkı içindeki Deprem Anıtı'nı restore ettiklerini bildiren Tutuk, yaşanan acıları yansıtan fotoğrafları da yenilediklerini duyurdu.