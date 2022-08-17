Ekrem İmamoğlu'dan Marmara Depremi'nin Yıl Dönümünde 'Kira Desteği' Açıklaması - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'dan Marmara Depremi'nin Yıl Dönümünde 'Kira Desteği' Açıklaması

17.08.2022 14:51

Marmara Depremi'nin 23. yıl dönümünde riskli yapılar bir kez daha gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, riskli yapıların yenilenmesi sürecinde evlerini boşaltmak zorunda kalan mülk sahiplerine ve kiracılara aylık 3 bin 450 lira kira desteği vermek için hareket geçtiklerini söyledi. İmamoğlu, konuyu İBB Meclisi'ne getireceğini duyurdu.

Marmara Depremi'nin 23. yıl dönümünde riskli yapılar bir kez daha gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, riskli yapıların yenilenmesi sürecinde evlerini boşaltmak zorunda kalan mülk sahiplerine ve kiracılara aylık 3 bin 450 lira kira desteği vermek için hareket geçtiklerini söyledi. İmamoğlu, konuyu İBB Meclisi'ne getireceğini duyurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde, riskli binalarla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, riskli yapıların yenilenmesi için 3 bin 450 lira kira desteği verilmesi konusunu İBB Meclisi'ne getireceklerini söyledi.

İmamoğlu'nun, "İstanbullulara önemli duyurumuzdur. İster kiracı ister ev sahibi olsun, riskli yapıların yenilemesi için 3 bin 450 TL kira desteği verilmesini meclisimize getireceğiz. Biz, tespitleri yaptık, imar planlarını geçirdik. Siz de binanızı yenilemek için başvurun" başlığını taşıyan paylaşımı şöyle:

"17Agustos 1999 depreminden bugüne tam 23 yıl geçti. Millet olarak yaşadığımız acıların tarifi yok. Depremde kaybettiğimiz yurttaşlarımı bir kez daha rahmetle anıyorum, geride kalanlara sabırlar diliyorum. Afetin siyaseti olmaz, afetin mutlak mücadelesi olur. O mücadeleyi biz, kayıtsız şartsız veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Yıllardır çözümsüz bir şekilde bekleyen yüksek konut ve nüfusa sahip alanlarımızın planlarını yeniledik. Başta, çözümsüz ve tıkanmış plan ve sorunlarına ilişkin 80 bölge planı hazırladık, ilçelere gönderdik. Bu, bir rekordur. Toplamda 600 bine yakın bir problemli yapı stokundan bahsediyoruz. Burada bir çırpıda ifade ettiğimiz 600 bin yapıda İstanbullunun, hepimizin çocukları ve aileleri yaşıyor. Riskli yapısını dönüştürmek isteyen İstanbullular için teknik ve finansal garantörlük sunan anahtar teslim sürecini içeren 'İstanbul Yenileniyor Platformu'nu hizmete açtık. İBB'nin elindeki stok konutları Kentsel Dönüşüm Proje alanlarında kullanmak için yetki isteyeceğiz. Riskli bölgelerde yaşayan, özellikle kiracı vatandaşlarımıza yönelik kira desteği sağlayacağız. Alacağımız kullanım yetkisiyle satış karşılığı inşaat, kat karşılığı ve hasılat paylaşımı gibi usulleri kullanarak üreteceğimiz projelerin birlikte veya ayrı ayrı değerlendirmesini sağlayacağız."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'dan Marmara Depremi'nin Yıl Dönümünde 'Kira Desteği' Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'dan Marmara Depremi'nin Yıl Dönümünde 'Kira Desteği' Açıklaması - Son Dakika
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