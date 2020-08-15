Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük küllerinden doğdu - Son Dakika

Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük küllerinden doğdu

17 Ağustos Marmara Depremi'nin merkez üssü olarak kayıtlara geçen ve büyük yıkıma uğrayan Gölcük, 21 yılda yapılan yatırımlarla adeta küllerinden doğdu.

17 Ağustos Marmara Depremi'nin merkez üssü olarak kayıtlara geçen ve büyük yıkıma uğrayan Gölcük, 21 yılda yapılan yatırımlarla adeta küllerinden doğdu.

17 Ağustos 1999'daki depremde 5 bin 383 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda insanın yaralandığı ilçede yaklaşık 12 bin 500 bağımsız mesken ve 3 bin civarında iş yeri yıkıldı, yolların yüzde 80'i, su şebekesinin yüzde 50'si, stadyumun tamamı tahrip oldu, Kavaklı Mahallesi'nde bulunan sahil 2,5 metre çöktü.

Zaman içinde yapılan yatırımlarla depremin izlerinin silindiği ilçe, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen insanların yaşam alanı oldu.

Gölcük, otomotiv, tersane ve yan sanayi alanlarındaki gelişimiyle ekonomik kalkınmasını sürdürürken sanatsal, kültürel ve sportif çalışmalarla da ön plana çıkıyor.

"Geleceğe umutla bakan bir Gölcük var"

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AA muhabirine, deprem gerçeğini 17 Ağustos 1999'da öğrendiklerini, 45 saniyelik kısa zaman diliminin ne kadar yıkıcı olabileceğini, insanların hayatını ne kadar değiştirebileceğini gördüklerini söyledi.

Sevdiklerini, yakınlarını kaybettiklerini dile getiren Sezer, "Aradan geçen zamanda şunu gördük; aslında çalışarak, gayret ederek ve azimle depremin izlerini silen, geleceğe umutla bakan bir Gölcük var. Sadece hayatını kaybedenler geri gelmiyor. Onun dışında her şey toparlanabiliyor. Depremden ziyade sağlam yapılmayan binaların yıkıcı olduğunu öğrendik." diye konuştu.

Sezer, ilçede deprem sonrasında birçok yeni bina yapıldığını, böylece neredeyse konut stokunun tamamen yenilediğini belirterek, Gölcük'te depremin olumsuzluklarıyla ilgili bir şey görünmediğini kaydetti.

Gölcük'te yıkılması gereken ağır hasarlı bina bulunmadığını dile getiren Sezer, şöyle devam etti:

"Gölcük'te o günden bugüne yapılan sayamayacağımız birçok şey var. Bugün otomotiv sanayisinde önde gelen bir firmamız var. Onun yan sanayilerinin de yine ağırlıklı olarak depolarının da imalat sanayisinin de Gölcük'e geldiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın havuza indirme törenine geldiği modern 8 denizaltı şu an Gölcük'te inşa ediliyor. Gölcük, aslında bir donanma kenti ve deprem öncesi modern kimliğine yeniden kavuşmuş vaziyette. Bundan sonra da yine bunun daha da ileri noktalara gideceğini söyleyebiliriz."

İlçede kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini anlatan Sezer, bir dönem enkaz döküm alanı olarak kullanılan alanda Millet Bahçesi'nin yapılacağını bildirdi.

Sezer, bu ve buna benzer yatırımlarla Gölcük'ün aslında ticari, sosyal ve kültürel açıdan daha fazla çekim merkezi olacağını söyledi.

Gölcük'ün çok dinamik bir şehir olduğunu, depremde nüfusun 85 binden 55 bine gerilediğini kaydeden Sezer, "Yaklaşık 170 bin nüfusumuz var ve bu sürekli artıyor. Gölcük, çok ciddi katma değer üreten ve devlete ciddi vergi sağlayan bir kent. Bu ivme daha da artacak. Gölcük'te sanayinin dışında turizmle ilgili insanlarımızın rahatça gezebileceği yerler de var." ifadelerini kullandı.

Sezer, ilçede bir şehir müzesi yapacaklarını, içinde ilçenin kuruluşunun anlatıldığı ve maketlerle tüm donanmanın canlandırıldığı çeşitli galeriler olacağını söyledi.

Gölcük'te sportif faaliyetlerin de tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Sezer, ilçede her branşta spor yapıldığını sözlerine ekledi.

Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük küllerinden doğdu

Deprem, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 11:28

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük küllerinden doğdu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı! Dünyaya gözdağı verdi Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı Son Dakika: Kasımpaşa'dan ayrılan kaleci Fatih Öztürk resmen Galatasaray'da Son Dakika: Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, Beşiktaş ile sözleşme yeniledi Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı Yunan Başbakan, Fransız savaş uçaklarının önünde poz verdi Sosyal mesafeyi korumak için çayı sopa yardımıyla dağıtan adam, meşhur oldu Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı Son Dakika: Galatasaray, Omar Elabdellaoui ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Douglas Costa, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Douglas Costa, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı         
14:50
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı         
14:38
Annesinin sevgilisi tarafından dövülerek öldürülen Alperen'in mezarını hayırsever vatandaş yaptırdı Annesinin sevgilisi tarafından dövülerek öldürülen Alperen'in mezarını hayırsever vatandaş yaptırdı         
14:37
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı         
14:29
Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi         
14:06
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi         
13:57
Salgın nedeniyle stadyumda 3 hafta yaşayan ve 9 bin 500 TL'lik soygun yapan evsiz yakalandı Salgın nedeniyle stadyumda 3 hafta yaşayan ve 9 bin 500 TL'lik soygun yapan evsiz yakalandı         
13:42
Yüzmeye diye gittikleri denizden cansız beden çıkardılar Yüzmeye diye gittikleri denizden cansız beden çıkardılar         
12:55
Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin         
12:43
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı         
12:37
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı         
12:27
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı         
12:11
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor         
12:11
Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı         
11:44
Şarkıcı Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı: Beni eşya gibi görüyordu Şarkıcı Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı: Beni eşya gibi görüyordu         
11:04
ABD'li doktor ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar         
10:37
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın         
10:15
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı? Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?         
10:13
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı         
10:09
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı         
09:42
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen "dansözlü" yat partileri kamerada         
09:15
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı         
06:26
Duygu Delen'in ölümünde şüpheli sevgiliden şiddet itirafı: Tartıştık, bir kaç kez vurdum Duygu Delen'in ölümünde şüpheli sevgiliden şiddet itirafı: Tartıştık, bir kaç kez vurdum         
22:44
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı         
22:35
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı         
22:06
Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki         
21:53
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi         
20:13
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı         
18:54
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü         
18:13
Antalya'da termometreler 40 dereceyi gösterdi Antalya'da termometreler 40 dereceyi gösterdi         
17:58
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur         
17:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2020 17:53:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük küllerinden doğdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei