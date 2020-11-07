Marmara depremini yaşayan inşaat mühendisinden meslektaşlarına uyarı - Son Dakika

Marmara depreminde dört yakınını kaybeden, kızı ve eşiyle bir bölümü çöken 5 katlı binadan çıkmayı başaran 63 yaşındaki inşaat mühendisi Çetin Kışlalı, binayı dikerken vicdanın ön planda olması gerektiğini bildirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Kışlalı, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'de dört yakınını kaybetti. Kızı ve eşiyle bir bölümü çöken 5 katlı binadan çıkan Kışlalı'nın, acıları İzmir depremiyle tazelendi.

İnşaat mühendisi Kışlalı, AA muhabirine, 17 Ağustos'taki depreme eşi ve kızıyla uykuda yakalandıklarını söyledi.

Beş katlı apartmanın ilk iki katının çöktüğünü aktaran Kışlalı, "Biz üçüncü katta oturuyorduk. Bir bölümü çöken ve zemine yaklaşan binadan çıkmak için evdeki bütün perdeleri söktüm. Bunları birbirine bağlayarak pencereden sarkıttım. Bu şekilde ailemle evden çıkmayı başardık." dedi.

Kışlalı, depremde kendilerine yakın bir bölgede dört katlı kooperatif binasında oturan annesi, ablası, yeğeni ve eniştesinin binanın çökmesi sonucu hayatını kaybettiğini dile getirdi.

"Binayı dikerken vicdanımız ön planda olmalı"

İzmir depremiyle yaşadıkları acı dolu geçmişinin bir kez daha hafızasında canlandığını aktaran Kışlalı, "Enkaz altından tek tek kurtarılan çocukları görünce ben de aynı duyguları bir baba olarak yaşadım. Her deprem olduğunda aynı hüznü yaşıyorum. Hayatımdan 1999'da yaşadığım acı anıları silmek mümkün değil." diye konuştu.

Kışlalı, yaşadıklarından etkilenen kızının jeoloji mühendisi olarak hizmet verdiğini dile getirdi.

Meslektaşlarına sağlam bina yapmaları çağrısında bulunan Kışlalı, şöyle konuştu:

" İnşaat Mühendisleri Odası'nın 'İnsanları deprem öldürmez, sağlıksız yapılar öldürür' sloganına katılıyorum. İzmir depreminde yaşananlar bunların kanıtı. Yaşananları görünce yüreğim acıyor. Bir binayı dikerken, vicdanımız ön planda olmalı. Deprem yönetmeliğine uygun binalar yapılmalı, yapı malzemelerinin uygun kullanılması gerekiyor. Meslektaşlarım, projelerinde dikkatli olsunlar. İyi taşıyıcı sistemin seçimi ve kesinlikle yapının denetimi şart. Denetimsiz yapılar, her zaman riskli yapılardır."