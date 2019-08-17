Son Dakika Haberleri: Marmara depreminin 20. yılı
Son Dakika Güncel Haber

Marmara depreminin 20. yılı

1 saat önce

Tekirdağ'da Marmara Depremi'nin 20'nci yılı dolayısıyla, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından anma programı düzenlendi.

Marmara depreminin 20. yılı, System.String[]
Tekirdağ'da Marmara Depremi'nin 20'nci yılı dolayısıyla, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından anma programı düzenlendi.
İtfaiye, AFAD, AKUT ve Kızılay' ait araçların şehir merkezinde konvoyunun ardından, sahil dolgu alanda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören başladı.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım burada yaptığı konuşmada, Marmara Depremi'nin, Türk milletinin yaşadığı acı felaketlerden birisi olduğunu ve deprem gerçeğine karşı herkesin hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da Tekirdağ'ın deprem riski olan bir şehir olduğunu aktararak, belediye olarak sürekli toplantılar ve bilgilendirmeler yaptıklarını dile getirdi.
Programa İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, AFAD İl Müdürü Recep Erol, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Konuşmaların ardından itfaiye, AFAD, AKUT, Kızılay, deniz polisi tarafından açılan stantların gezilmesi ve deprem simülasyon tırı hakkında protokol üyelerinin bilgi almasıyla program sona erdi.
Tekirdağ, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



9 yıl boyunca tecavüze uğrayan Emre intihar etti, sapık akrabası ise tahliye edildi
Taksim Meydanı'nda deprem simülasyon tırına yoğun ilgi Namazda caminin tavanı çökünce "deprem" sandılar TIR uçurumdan yuvarlandı, sürücüyü ekipler kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 13:04:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmara depreminin 20. yılı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]