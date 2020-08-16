Marmara Depreminin 21. yılında Kızılay'dan "Artçılar Kalbimizde" etkinliği
Sporcuların bisikletleriyle İzmit'ten Sakarya'ya hareket etmesi Türk Kızılayı, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Marmara Depremi'nin 21. yılı nedeniyle deprem konusunda farkındalığı artırmak için "Artçılar Kalbimizde" sloganıyla etkinlik düzenledi.
Sporcuların bisikletleriyle İzmit'ten Sakarya'ya hareket etmesi Türk Kızılayı, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Marmara Depremi'nin 21. yılı nedeniyle deprem konusunda farkındalığı artırmak için "Artçılar Kalbimizde" sloganıyla etkinlik düzenledi. Kocaeli'de Kızılay gönüllüsü bisikletliler İzmit Milli İrade Meydanı'nda toplandı. Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (KOBİDOS) üyesi 20 sporcu, Türk Kızılayı Kocaeli Şube Başkanı Doç. Dr. Cengiz İpek, Türk Kızılayı İzmit Şube Başkanı Halil Kesikbaş ve KOBİDOS Başkan Yardımcısı Tuğberk Atar ile birlikte polis eskortu eşliğinde Sakarya'ya hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 16:26
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Marmara Depreminin 21. yılında Kızılay'dan 'Artçılar Kalbimizde' etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı Son Dakika: ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Biden'in skandal sözlerine sert tepki gösterdi İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü Sürücüsünün kontrolünü kaybettikten sonra direğe çarpan otomobil, ortadan yamuldu Memleketine izne giden uzman çavuş, denizde boğuldu Dortmund, hazırlık maçında Austria Wien'i 11-2 yendi Son Dakika: Türkiye'de 16 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1192 yeni vaka tespit edildi Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi Vali'yi çıldıran vicdansızlık! Vatandaşlar, Duygu Delen'in ailesine yardım bahanesiyle dolandırılmaya çalışıldı Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak istiyor Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor Son Dakika: Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam ile anlaştı