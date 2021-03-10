Marmara, Ege ve Akdeniz'de eş zamanlı düzenlenen Mavi Vatan-2021 Tatbikatı'nda eğitim hedeflerine ulaşıldı - Son Dakika

Marmara, Ege ve Akdeniz'de eş zamanlı düzenlenen Mavi Vatan-2021 Tatbikatı'nda eğitim hedeflerine ulaşıldı
10.03.2021 15:59
Milli Savunma Bakanlığı, Marmara, Ege ve Akdeniz'de eş zamanlı icra edilen Mavi Vatan-2021 Tatbikatı ile planlanan eğitim hedeflerine ulaşıldığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Marmara, Ege ve Akdeniz'de eş zamanlı icra edilen Mavi Vatan-2021 Tatbikatı ile planlanan eğitim hedeflerine ulaşıldığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmara, Ege ve Akdeniz'de eş zamanlı icra edilen Mavi Vatan-2021 Tatbikatı ile planlanan eğitim hedeflerine ulaşılmış, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinliği ve caydırıcılığı bir kez daha görülmüştür." ifadesi kullanıldı.
Son Dakika Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi