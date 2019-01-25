Son Dakika Haberleri: Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de "Çamur Şeklinde" Yağış Uyarısı

Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de "Çamur Şeklinde" Yağış Uyarısı

2 saat önce

Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yarın akşama kadar toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış uyarısında bulunuldu.

Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de
Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yarın akşama kadar toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının güneybatılı akışlarla akşam itibarıyla yurdun batı kesimlerini etkilemesi bekleniyor. Toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar başta güneybatı kıyıları, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer etkili olacağı tahmin ediliyor.

Toz taşınımı nedeniyle bu bölgelerde gerçekleşecek yağışların yer yer çamur şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:14 Kaynak: AA

Marmara, Akdeniz, Ege, Güncel
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