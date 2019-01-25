Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de "Çamur Şeklinde" Yağış Uyarısı
2 saat önce
Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yarın akşama kadar toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış uyarısında bulunuldu.
Marmara
, Ege
ve Batı Akdeniz
'de yarın akşama kadar toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Kuzey Afrika
kaynaklı toz taşınımının güneybatılı akışlarla akşam itibarıyla yurdun batı kesimlerini etkilemesi bekleniyor. Toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar başta güneybatı kıyıları, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer etkili olacağı tahmin ediliyor.
Toz taşınımı nedeniyle bu bölgelerde gerçekleşecek yağışların yer yer çamur şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:14 Kaynak: AA
Meteoroloji Uyardı: Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de Çamur Şeklinde Yağış Bekleniyor
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